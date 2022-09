SRBIJOM HARA JEZIV TIK TOK IZAZOV: Klinci čekaju crveno svetlo da PRETRČE ULICU! RODITELJI, VODITE RAČUNA - Evo šta kažu stručnjaci!

Osnovci se međusobno dokazuju tako što rizikuju život, ne prelaze ulicu na zeleno svetlo na semaforu, već istrčavaju na ulicu pred kola koja kreću

Učenici osnovnih škola u Srbiji imaju novi izazov - nakon što se na pešačkom prelazu upali crveno svetlo za pešake, a zeleno za vozače, izleću na ulicu i brzo je pretrčavaju.

Na ovaj nerazuman i opasan izazov, koji se navodno širi preko društvene mreže Tiktok, upozorila je jedna korisnica Tvitera i objasnila da je izazov takav da klinci stoje kraj pešačkog prelaza koji je regulisan semaforom dok traje zeleno, a tek kada se uključi crveno svetlo, oni istrčavaju na ulicu, ispred kola koja kreću, da je pretrče.

- Tokom žutog (vozačkog), oba su crvena (i pešačko i vozačko), oni sačekaju da vozačko žuto prođe, pa kad je njima crveno, a vozačima zeleno, istrčavaju. Nije novo, rade to već nekoliko meseci. Imaju i foru da se sakriju između parkiranih kola i da ispadnu na kolovoz. Oteraće nekoga na robiju - napisala je ova korisnica Tvitera.

Brankica Stanojević, dečji psiholog, kaže da je to što deca školskog uzrasta rade izuzetno opasno.

- To je ta loša strana društvenih mreža, deca tog uzrasta su nedovoljno kritična, povodljiva, podležu lako pritisku grupe i sve to rade. To neko vrlo vešto koristi i to je manipulacija decom. Potrebna je neka kontrola na tim društvenim mrežama. Apel roditeljima je da više rade sa svojom decom, da ih uče da grade nezavisnost, da ne podležu i da se odupru pritisku grupe, jer deca neke stvari rade kako bi bila priznata u tim nekim grupama - objašnjava Stanojevićeva.

Prof. dr Milan Vujanić, stručnjak za bezbednost saobraćaja, ističe za Kurir da to što se deca na taj način dokazuju izuzetno opasno.

- Bilo je toga i ranije. Deca se takmiče ko će pre da izleti na pešački i da pretrči ulicu, a to sve može imati epilog s teškim posledicama. Oni pokušavaju da pokažu među sobom ko je hrabriji, svesno ulaze u opasnu situaciju kako bi se dokazali. Dete koje to radi može pogrešno da proceni brzinu kretanja automobila, isto tako se može desiti da vozač ne odreaguje kako treba i sve to može biti strašno s teškim posledicama - napominje Vujanić.

Činjenice / Kako funkcioniše ovaj izazov

- Dece stoje na pešačkom prelazu

- Ne prelaze ulicu dok je zeleno svetlo na semaforu za njih

- Kada se upali crveno svetlo za pešake, oni istrčavaju i pretrčavaju ulicu

