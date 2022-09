'JUTJUB TREBA DA UGASI KANAL BAKE PRASETA' Jovanović za Pink: Naplaćuje bahatost, mržnju i hejt!

Bogdan Ilić, pod nadimkom Baka Prase, sada je već poznat široj javnosti kao neko, ko je u više navrata vređao i omalovažavao svakoga ko je na jutjubu ostvario bilo kakav rezultat, pokušavajući da na taj način uništi i ukloni bilo kakvu konkurenciju, a sve u želji da za sebe pribavi još više pristalica.

Aleksandar Saša Jovanović kreativni direktor Telegrafa kaže da je mržnja trenutno najplativiji proizvod u Srbiji. Kako dodaje, društvena mreža Tviter je mesto gde se na svaki način vodi nasilje pod sloganom "svi protiv svih".

- Tu je skup raznih godišta. Ima i starijih i mlađih - objasnio je Jovanović.

Ključna stvar su roditelji, napomenuo je Jovanović.

- Nas gledaju roditelji, deca su na internetu... Deca do 17 godina skoro svi imaju profile na mrežama, 80 odsto roditelja i ne znaju da njihova deca imaju profile na društvenim mrežama. Oni nemaju kontrolu. Najveći problem nije Baka Prase, nego roditelji. Oni su problem, jer su svoju decu pustili da im uzori budu Bake Prasići - kaže Jovanović.

Baka je mogao da bude lider jedne generacije, a postao je sve najgore, kaže Jovanović.

- Jutjub je trebao da ga isključi, a ne da najavljuje isključenje negovog kanala - rekao je Jovanović.

Jovanović je dodao da je Ilić, umesto da bude lider jedne generacije, kako je rekao, otišao u drugu krajnost. On je, objašnjava Jovanović naplatio svoju bahatost, mržnju i hejt.

Aleksandar Milićević advokat, komentarišući neplaćanje poreza Bogdana Ilića, kaže da je u ovom slučaju neophodno prisustvo nadležnih organa.

- Ova država je uvela nekoliko koruptivnih odeljenja, i sada je situacija mnogo bolja. 1012. utaja poreza nije bila ništa strašno, a danas to nije tako. Važno je da građani shvate da svako, ko ima bilo kakvu imovinu, dužan je da ima legalan priliv novca - dodao je Milićević.

Dužni ste da dokažete odakle vam novac, a ako to ne možete, država vam najpre oduzima stvari, a ako ne dokažete u određenom roku, sve to, može i trajno da vam se oduzme, priča Milićević.

- Velika je tendencija rasta tih krivičnih dela. Ako dođete, imate skup auto, stan, i ako nemate priliv novca kroz račun, vi imate situaciju da to ne možete da dokažete. Vi perete novac, uzeli ste nešto, a niste prijavili. To se automazski imputira kod vas, i Tuižilaštvo bira šta može da vam se stavi na teret. Možete da budete pravno ili fizičko lice, i sve se to gleda - navodi Milićević.

Jovana Jovanović psiholog objašnjava da kod Bake Praseta postoji tendencija ka stvaranju konflikata, čime daje loš primer omladini.

- Ovde se samo zakuvava i sve biva gore. Željko Mitrović je toliko dobrih dela učinio,a o tome s ene priča. Dobre stvari se lako zaboravljaju, što nije u redu. Priča se o Baki koji je uradio toliko toga lošeg - priča psiholog pa dodaje:

- Kako čovek koji toliko pomaže mladima, i ljudima u problemima, baš na Baki da zakine? Nema logike - dodala je Jovanović, ističući da nema logike u priči Bogdana Ilića.

Kako je dodala, problem je i uključivanje porodica, koje u ovakve stvari ne treba da se mešaju, jer takve stvari ostavljaju trajne, prihičke posledice.

- Manipulacije su kratkoročne, nema tu dugoročnosti - kaže ona.

