Više je nego očigledno da je Bogdan Ilić zloupotrebio društvene mreže. Gašenje njegovog kanala je logičan potez. Do sada nikada nije bilo sankcija za ovakvo nešto, rekao je za PINK Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“.

You Tube je juče ujutru ugasio kanal Bake Praseta, koji je bio izvor internet nasilja i bahatosti.

Po nalogu Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, vlasnik ovog kanala, Bogdan Ilić, saslušan je pre nekoliko dana u policiji, zbog promovisanja i pozivanja pratilaca da ulažu u kripto prevaru, za koju se ispostavilo da je piramidalna prevara.

Njegove finansijske malverzacije, zbog sumnje da je utajio porez, predmet su istrage nadležnih organa dve države.

Spasić je istakao da smo u slučaju Bake Praseta imali čak i jedno samoubistvo, koje se povezuje sa njegovim delovanjem na društvenim mrežama.

- Najopasnija stvar je što se to ponavlja i što traje godinama i nikako ne dolazimo do sankcije – rekao je Spasić.

Kako kaže, u ovom momentu se došlo do toga. Dodaje da je Željko Mitrović uradio veoma korisnu stvar za Srbiju i mlade ljude u našoj zemlji, ističući da više neće da ćuti na ono što Bogdan Ilić radi.

- Taj nivo eksplicitnosti u izražavanju Bake Praseta nigde nisam mogao da čujem. Tu nije bilo uzdržaja, promišljenosti o tome šta će da kaže. On uči našu omladinu da budu nasilnici, da ne poštuju svoje roditelje, nastavnike – rekao je Spasić.

Kako kaže, juče je podneta Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu zahtev da se izvrši finansijska forenzika svih njegovih prihoda i rashoda.

- Nije potrebno i nije dovoljno izvršiti samo unakrsnu proveru njegove imovine i njegovih prihoda, jer je očigledno da one prihode koje on prijavljuje, ne prate stil života koji on ima – rekao je Spasić.

Kako kaže, u okviru Viših javnih tužilaštava u Srbiji, postoje i stručnjaci za finansijsku forenziku.

On ističe da se tu nalaze i poreska inspekcija, i poreska policija, dodaje da ako ste čisti nemate nikakav problem da sarađujete i da se sve vidi.

- Zahtevali smo da se popiše njegova imovina, i da to bude zaplenjeno dok se bude vodio krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti – rekao je Spasić.

Kako kaže, bio je uključen i u piramidalnu manipulaciju, dodaje da će državni organi da pokažu da li je on to radio svesno ili da nije znao šta radi.

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu, rekla je da je taj kanal imao 2,2 miliona pratilaca, dodaje da je gašenje istog nije iznenadilo, jer, kako ističe, takvi profili treba da se sankcionišu.

- Takav sadržaj ne bi trebalo da bude dostupan nikome - rekla je Šahrimanjan Obradović.

Šahrimanjan Obradović je kazala da je bilo potrebno da se pokrene cela ta priča, kako bi došlo do gašenja tog kanala.

- Ono što je dobro, jeste to što kada se jedan kanal na You Tube-u ugasi, kada se ponovo pokrene, on gubi sve one sadržaje koje je do tada ima - rekla je Šahrimanjan Obradović.

Šahrimanjan Obradović dodaje da se kreće od nule, kao da nema ni pratioca.

- Ono što je sada od suštinskog značaja, jeste što ti jutjuberi, tik tokeri, ne mogu da žive, a da se u toku dana ne obrate svojoj publici. Sada možemo da očekujemo da će on pokušati da se preko drugih kanala obraća njima - rekla je ona i ističe da to može biti preko kanala nekih njegovih kolega, svakako, dodaje, ne veruje da će se tu zaustaviti.

Kako kaže, takođe nije isključeno da se zabrani vraćanje profila zauvek, dodaje da je moguće čak i da neće moći da otvori profil pod drugim imenom, ali istim akauntom, jer će Gugl da prepozna da je to ista ta osoba.

Autor: