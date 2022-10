OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE: Meteorolog najavio MIHOLJSKO LETO, ali i hladne noći, a evo i do kada!

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- U utorak nad istočnim i severnim predelima regiona i dalje vetrovito uz promenljivu oblačnost i moguću pojavu prolaznih pljuskova ponedge. Nad ostakim prdelima sunčanije uz slab vetar i toplije. Dnevni maksimum od oko +14 nad severnim istočnim i središnjim predelima do oko +18 na zapadnim predelima regiona. Vetar severozapadni, krajem dana svugde u slabljenju - piše u objavi i dodaje:

- Nekoliko dana noći vrlo hladne, u nizijama minimumi od +5 do +12, dok je preko 900 metara nadmorske visine moguća pojava slabog mraza. Ponegde i u nizijama pred zoru, posebno uz pojavu magle može biti i slabog, prizemnog, mraza. Tokom dana sunčano i prijatnije uz slab vetar. Dnevni maksimum prvo od +15 do +19, a za vikend od +17 do +23 stepena Celzijusa.

Prema njegovim rečima od petka ponegde može biti pojave niskih oblaka i sumaglice koji se mogu zadržavati veći deo dana.

- Novo pogoršanje vremena uz pojavu kšpe i pljuskova treba očekivati posle 11.10. prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i nad ostalim predelima regiona. Posle 12.10. bi usledilo manje zahlađenje ali bi temperatura verovatno sve do oko 17.10. bilo barem malo preko proseka - navodi Čubrilo:

- Ukoliko se ovakve simulacije održe pred nama je deo jeseni koji se naziva “Miholjsko leto”, “Bablje leto" i potrajaće okvirno od 7. 10. do oko 12. 10. obaležiće ga hladne noći i prijatni, ne pretopli, jesenji dani. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode - poručio je meteorolog.

Autor: