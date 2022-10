Od meteorologa stigle mnogo lepe vesti o oktobru: Pod uticajem smo anticiklona, evo kakvo vreme nam donosi!

U ponedeljak centar anticiklona će se nalaziti iznad Karpata, pa će u košavskom području duvati jak severozapadni vetar.

Srbija će od danas pa narednih 7 do 10 dana biti pod uticajem veoma izraženog anticiklona, koji će dominirati nad većim delom Evrope. Kao rezultat njega, vreme u Srbiji biće stabilno i suvo vreme, uz slabe vetrove, kaže za Telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

- Jutra će biti hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana se očekuje pretežno sunčano ili umereno oblačno i umereno toplo, uz maksimalne temperature uglavnom od 20 do 25 stepeni, u Beogradu od 22 do 24. U nedelju će duvati umeren severozapadni vetar i tada će u većini predela biti za koji stepen svežije, dok će se u ponedeljak centar anticklona nalaziti iznad Karpata, pa će u košavskom području duvati jak severozapadni vetar - kaže Đurić.

Zahvaljujući dominaciji anticklona nad našim područjem i evropskim kopnom, u narednih 7 do 10 dana oblačni i padavinski sistemi sa Atlantika neće moći da prodru unutar kopna Evrope do našeg područja i to zahvaljujići blokairajućem uticaju Atlantika.

- Iz tog razloga snažni cikloni sa obilnim kišama i olujnim vetrovima će se sa severa Atlantika obrušavati na daleki sever Evrope i na Skandinaviju. Prema trenutnim prognozama, Srbija će pod uticajem anticklona biti ne samo u narednom periodu, već tokom većeg dela oktobra, naročito tokom prve polovine, a sve to odraziće se i u deficitu padavina tokom oktobra - navodi on.

