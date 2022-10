Dosta prijema dece u toku noći u KBC "Dr Dragiša Mišović" - Do bolničkog kreveta ih odvela OVA TRI simptoma

Na Dečijoj klinici Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović" povećan je broj pregleda i prijema dece sa respiratornim virusnim infekcijama, a na kovid odeljenju na bolničkom lečenju je troje pacijenata, rekla je Olivera Ostojić, načelnica Dečije klinike.

- U toku noći smo imali dosta prijema. Sedmoro dece sa respiratornim infekcijama karakterističnim za ovo doba godine, kao i za početak boravka u kolektivu - školama. To su respiratorne infekcije praćene povišenom temperaturom, kašljem, otežanim disanjem. Poslednjih nekoliko dana se javljaju i pogoršanja hroničnih respiratornih pacijenata, najčešće pacijenata sa astmom. Povod je promena vremena i vlaga koja pogoduje nastanku asmatičnih napada kod dece. Trenutno ih ima oko 15, različitog su uzrasta, najčešće predškolskog, a nešto manje školskog - rekla je Ostojić.

Prema njenim rečima, na klinici trenutno ima troje kovid pacijenata i , kako je navela, svakog dana ih je sve manje.

- Prošle nedelje smo imali devet malih pacijenata sa kovid bolešću, jutros troje sa blagim kliničkim slikama. To su najmađi pacijenti od šest meseci do godinu dana, sa povišenom telesnom temperaturom, temperaturnim i digestivnim tegobama koja su pozitivna i par dana provedu u našoj bolnici. Dve i po godine nismo imali respiratornih infekcija nama znanih za ovo doba godine jer je korona virus bio dominantan. Sada se ponovo javljaju rino virusi, rs virusi, adeno virusi, sve vrste respiratornih virusa na koje smo navikli. U ovom trenutku su to mlađa deca, pretškolskog uzrasta do 3-4 godine. Oni imaju bronhiolitis - kazala je Ostojić.