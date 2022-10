Među stanovnike Priboja ovih dana ulio se strah usled velike najezde zmija koje haraju nihovim domaćinstvima.

U samom centru grada na Limu učestali primerci poskoka i smuka, naterao ih je da raznim načinim isrebljuju ove nezvane goste u njihovim domovima.

- Ovo se nikada dešavalo nije, koliko znam one bi trebalo sada da spavaju. Kada izažete u dvorište i nađete dva tri primerka, nije vam svedjeno. Prunuđeni smo da palimo vatra ili motkama da ih oteramo ali kada da se stalno vraćaju. Prijavljivali smo komunalnim inspekcijama ali bilo je uzaludno, jer ne znamo ko je nadležan za ovakvu pojavu - kazali su žitelji Priboja.

Stručnjaci objašljavaju da klimatske promene su znato uticale na pojavu zmija.

- One se oko Preobraženja povlače u svoje jame kada upadaju u stanje hibernacije. Po hladnom vremenu su manje aktivne, što dovodi do toga da noću manje spavaju. Treba se paziti poskoka, šarke i šargana. Smuk je manje opasan ali u slučaju da ujede nekoga može izazvati veliku infekciju. Po pravilima prirode one bi trebale biti u svom svun, dok je glavni krivac za ovakvo stanje ljudski faktor - kazao je Dejan Bisenić jedan od retkih hvatača zmija u zapadnoj Srbiji.

On apeluje da se moramo naučiti živeti jedni sa drugima, kako bi sva negativna energija nestala među ljudima, da pomažemo jedni drugima i širimo ljubav, tada že se i priroda smiriti a zmije vratiti u prirodno stanište, jer priroda reaguje na svu lošu energiju koju ljudi emituju.