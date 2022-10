Vučen: U Smederevskoj Palanci u vrtiće upisano 1.300 mališana što je najveći broj dece ikada

Na teritoriji Smederevske Palanke ove godine upisan je najveći broj dece ikada - oko 1.300 mališana.

- Danas smo proslavili 59. godina PU"Čika Jova Zmaj" u Smederevskoj Palanci. Najveća sreća i radost jesu naša deca. Ove godine smanjili smo cenu vrtića za 50 odsto što je ujedno i najmanja cena za boravak deteta u vrtiću u našem regionu - kaže predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen.

Uradili smo mnogo toga za naše najmlađe sugrađane, ali svakako to još uvek nije dovoljno, i zato ćemo u narednoj godini budžetom naše Opštine opredeliti najveći deo sredstava za rekonstrukciju, nadogradnju i opremanje objekata za naše naše mališane. Imamo preko 15 objekata i svi su već odavno zreli za adaptaciju.

- Uskoro ćemo izaći u javnost i sa planom za podsticaj nataliteta u našoj opštini. Do sada je za svako prvorođeno dete Opština izdvajala po 1000 eura u dinarskoj protivvrednosti. Za sledeću godinu pravimo najveći dodatak i podsticaj za mlade bračne parove kao i podsticaj da nam se rađa još više dece nego što je to bilo do sada. Živela Srbija - napisao je Vučen na svom Fejsbuk profilu.

