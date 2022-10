Skoro 10 odsto stanovništva Srbije ima šećernu bolest, rekla je za Pink endokrinolog Kliničkog centra Bežanijska Kosa dr Jelica Bjekić Macut, naglasivši da na jednog dijagnostikovanog pacijenta idu tri ne dijagnostikovana, koji i ne znaju da imaju ovu bolest.

Kako je navela, često od pacijenata čuju, pa znate meni je šećer preko sedam, više puta sam izmerio, ali nema veze, dobro se osećam. Međutim, vrlo je bitno reći da dve laboratorijske vrednosti preko sedam na prazan stomak su znak da pacijent ima šećernu bolest, rekla je Macut.

- Najveća zabluda pacijenata je kada dođe do sušenja usta, pojačane žeđi, češćeg mokrenja, gubitka na težini da misle da je to prvi znak šećerne bolesti - NE! To uopšte nije prvi znak, to je znak poodmakle šećerne bolesti i kada taj pacijent dođe na kontrolu on ima šećer 15, 17 ili 18 - kaže doktorka.

Kada pacijent ima blago povećanje šećera, preko sedam, osam, devet i kažu daim je šećer deset ali da se odlično - e to je vreme kada mi treba da reagujemo, da prepoznamo i da krenemo sa savetima, lečenjem, higjensko-dijetetskim režimom, fizičkom aktivnošću, rekla je doktorka i naglasila da je jako bitno da ove pacijente na početku, koji se još odlično osećaju upozorimo da treba da krenu sa lečenjem.

- Ja sam juče gledala jednog pacijenta i on je imao laboratorijske vrednosti šećera 5.7, 5.9, e to može da bude skriveni dijabetes, kada sam ga pitala jel neko od vas ima šećer a on je rekao moja majka. Kod takvih pacijanata treba da se urade dodatne analize, jer često je u pitanju skriveni dijabetes - kaže dr Macut.

Doktorkin savet pacijentima koji imaju šećernu bolest je, znajući da ne mogu svi da idu na neke intezivne treninge, da makar jednom dnevnom imaju 40 minuta brzog hoda, jer je to je zaista nešto što pacijentima može da puno znači.