NEMA ODLAGANJA GREJNE SEZONE! U resornom ministarstvu tvrde da nisu vodili razgovore ni sa jednom toplanom

Ministarstvo rudarstva i energetike, kako prenose mediji, nije vodilo razgovore ni sa jednom toplanom o odlaganju početka grejne sezone.

Ako postoje argumenti za takav predlog, Ministarstvo je spremno da se o tome razgovara, stoji u odgovoru koji smo dobili iz resornog ministarstva.

Iz ministarstva naglašavaju i to da je energetski sistem kompleksan i da se potrošači, kada ne mogu da računaju na jedan izvor energije, u ovom slučaju sistem daljinskog grejanja, opredeljuju za drugi, što je najčešće električna energija, a to može značajno da optereti čitav energetski sistem.

- Podsećamo da Ministarstvo rudarstva i energetike rukovodi Radnom grupom za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima, u kojoj su pored ostalih energetskih subjekata i predstavnici Poslovnog udruženja “Toplane Srbije”, kao i predstavnici JKP “Beogradskih elektrana”. Prema informacijama koje su predstavljene na sednicama Radne grupe, sa kojima je Ministarstvo rudarstva i energetike upoznalo i javnost, toplane u Srbiji su spremne za grejnu sezonu i obezbeđene su dovoljne količine energenata - kažu.

- Podsećamo da Zakon o energetici u stavu 1. člana 356. propisuje da energetski subjekt koji obavlјa delatnost distribucije toplotne energije vrši distribuciju toplotne energije pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i propisima koje donosi jedinica lokalne samouprave (JLS). Kako sam Zakon ne propisuje bliže uslove vezane za grejnu sezonu to je ostavlјeno jedinicama lokalne samouprave da propišu u skladu sa okolnostima. Svaka jedinica lokalne samouprave donosi zasebnu Odluku o snabdevanju toplotnom energijom kojom propisuje kada počinje grejna sezona i pod kojim uslovima može otpočeti ranije, stoji u odgovoru ministarstva.

- Prema navedenim propisima svih JLS koje imaju sisteme dalјinskog grejanja grejna sezona za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje stambenih i poslovnih prostorija počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će se grejati u dane za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12° C ili nižu, piše u odgovoru ministarstva.

Autor: