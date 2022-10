Psihijatar doktor Igor Pantić kaže da je zavisnost od interneta "bolest" modernog doba.

Internet je značajna tehnologija, uvela je revoluciju i svakako je to pozitivna stvar, ali nažalost internet ima i svoje negativne aspekte, kaže Pantić.

- Imamo bezbednost, što je važno za decu, ali i zavist, koji predstavlja javno-zdravstveni problem - dodao je.

Zagađeni smo informacijama, one su necenzurisane, i svako može da iznese svoje mišljenje. Nažalost taj način za verifikaciju se promenio, ranije je to bilo drugačije, a sada se sve okrenulo naopako. Na prvom mestu su društvene mreže, a ne lokalno komentarisanje određenih tema, rekao je Pantić.

Kako kaže, roditelji nisu svesni koliko greše, kada detetu, da bi ga smirili, daju mobilni telefon.

- Taj uređaj može da zanima decu, dosta dugo, ali putem telefona može doći i do poremećaja pažnje. Vi u školama imate decu koja znaju da čitaju, ali ne znaju da pišu. Znaju i engleski, ali opet, ništa da napišu. To dolazi do motoričkih problema - rekao je Pantić.

Psihijatar dodaje da je stepen digitalne pismenosti deteta mnogo veći kod deteta nego kod roditelja, što često biva problem i za roditelje.

