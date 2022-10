MIHOLJSKO LETO SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Danas znatno toplije nego juče!

U petak jutro vrlo hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Popodne se očekuje umerena oblačnost na severu i zapadu Srbije.

Ujutru će početi da duva umeren jugoistočni vetar u košavskom području, a na jugu Banata povremeno pojačan. U ostalim krajevima vetar slab do umeren južni, ponegde istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 18°C u Negotinu do 24°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 15°C.

Beograd: U petak jutro hladno, pre podne sunčano, a popodne malo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije nego u četvrtak. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo.Temperatura u 22h 15°C.

Autor: