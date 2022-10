SLEDEĆE NEDELJE VEOMA TOPLO, DO 28 STEPENI! MIHOLJSKO LETO SE NE PREDAJE: Evo kada će pasti kiša i šta nas čeka početkom novembra

Od danas do kraja meseca očekuje se porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Zadržaće se suvo i natprosečno toplo vreme, a kratkotrajna kiša očekuje se danas i u utorak na severu i zapadu Srbije. Najtoplije biće danas, kao i u ponedelјak i utorak uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 23 do 28 stepeni, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Meteorolog Marko Čubrilo predviđa da će početkom sledeće nedelje biti neobično toplo, a u drugom delu samo malo svežije. Nema signala za jače zahlađenje početkom novembra ali on stoji kao mogućnost na ansamble proračunima.

- Nedelja uglavnom suva uz promenljivu oblačnost i neznanto svežija uz dnevni maksimum do 14 do 21 stepen. Početkom sledeće nedelje uz dominaciju anticiklona u prodor suptropskog vazduha nad našim delom Evrope veoma do izuzetno toplo i u ponedeljak bi maksimumi nad regionom uglavnom bili od 17 do 25, a lokalno i oko 27 stepeni, što je znatno iznad proseka za kraj oktobra.

Kaže da se prolazna kiša na severu očekuje u utorak posle podne i u drugom delu nedelje će biti suvo i neznanto svežije ali i dalje relativno toplo uz maksimume od 14 do 21 stepen.

- Nema signala za moguće jače zahlađenje na prelasku iz oktobra u novembar ali posle 29.10. stoji signal za postepeno zahlađenje. Od subote ulazimo u period toplog i vrlo toplog vremena, dok je prolazna kiša moguća u subotu posle podne i možda u utorak posle podne. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode - navodi Čubrilo.

