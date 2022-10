ŠTA MOGU RODITELJI AKO SE UTVRDE ELEMENTI KRIVIČNOG DELA! Advokat o slučaju vakcina u GAK "Narodni front" - Tužilaštvo formiralo predmet

Umesto be-se-že vakcine, 600 beba u GAK "Narodni front" u Beogradu dobilo je fiziološki rastvor.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa navodima da je u GAK "Narodni front" 600 beba umesto be-se-že vakcine dobilo fiziološki rastvor.

Šta mogu roditelji ako se utvrde elementi krivičnog dela, za "Novosti" objašnjava advokat Boško Žurić:

- Imajući u vidu da je povodom ovog događaja Tužilaštvo već formiralo predmet, to će svakako istraga koju će dalje sprovesti razjasniti sve okolnosti pod kojima se isti desio. Ukoliko se utvrdi da je neprimanje ili neblagovremeno primanje vakcine, dovelo do toga da se kod jedne ili više beba pojave problemi u njihovom zdravstvenom stanju, onda bi u takvom slučaju postojao osnov sumnje u izvršenje krivičnog dela nesaveno pružanje lekraske pomoći, a za koje je inače propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine, kaže Žurić.

- Kada je reč o ovom krivičnom delu, ono postoji onda kada se pri pružanju lekarske pomoći primeni očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način, ili se uopšte nesavesno postupa i time se prouzrukuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica. U takvom slučaju bi onda nesporno postojala i obaveza naknade štete prema roditeljima tih beba, dakle, roditelji imaju pravo da potražuju naknadu u jednom takvom parničnom postupku.

Apotekarka pogrešila

Podsetimo, prvog radnog dana nova ministarka zdravlja Danica Grujičić počela je da sprovodi kontrolu u zdravstvu i ustanovama koje potpadaju pod njen resor, te po hitnom postupku održala vanrednu konferenciju za medije.

- U Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" u Beogradu, 600 beba, rođenih u periodu od 16. septembra do 17. oktobra, umesto BSŽ vakcine dobilo je fiziološki rastvor - saopštila je danas Grujičić, ističući da su sve bebe bezbedne i van životne opasnosti.

- Deca su bezbedna. Ta vakcina se daje do 12 meseci. Nismo zakasnili, i svakako će sva deca primiti vakcinu na vreme - istakla je Grujičić.

Navela je da su zaposleni, čim su shvatili grešku, preduzeli sve mere.

- Greška se desila na nivou jedne osobe, apotekarka je pogrešila. Preduzete su sve mere, napravljen je spisak sve dece, a Institut ''Batut'' je obavestio roditelje. Deca iz Beograda će primiti BSŽ vakcinu u Narodnom frontu, a ostale bebe iz unutrašnjosti u domovima zdravlja - rekla je Grujučić.

Ona je navela i da je je direktor "Narodnog fronta", profesor dr Željko Miković ponudio ostavku, ali ona, kaže, o tome ne želi ni da razgovara.

- Samo, molim, bez panike. Deca nisu dobila ništa loše, već fiziološki rastvor. Sve može da se vidi na sajtu ''Narodnog fronta'' - dodala je Grujičić.