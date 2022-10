ADVOKAT OTKRIVA DA LI DEKA MIROSLAV MORA DA VRATI UNUKU U HRVATSKU: Napravio je krivično delo, jednu stvar mora POD HITNO da uradi

Deka Miroslav Veršegi, o kojem bruji Srbija povodom odvođenja unuke iz doma za decu u Osijeku, uprkos brojnim naslovima koji ga opisuju kao otmičara i kriminalca, ovaj čovek ima punu podršku građana Srbije.

Miroslav Veršegi je poneo sudsko rešenje o viđanju svoje unuke, koje je dobio 19. juna od Centra za socijalni rad i još uvek pod utiskom i potresen prethodnim događajima, ispričao svoju stranu priče.

Ovu priču su za Kurir lomentarisali Aleksandar Radivojević, advokat i Vladimir Savić, bivši pripadnik službe bezbednosti.

- Realno, ono što je uradio jeste izvršenje određenih krivičnih dela. On nije imao ovlašćenje da svoju unuku na ovaj način dovede u Srbiju, bez obzira na blisko srodstvo. Sve je moralo da se uradi po zakonu. Hrvatska će, pošto je na njenoj teritoriji učinjeno krivično delo, tražiti da ga Srbija isporuči shodno Haškim konvencijama - rekao je advokat Radivojević.

On je potom pojasnio kako bi postupak mogao da teče u ovom slučaju.

- Ovo ne sme da se svede na odnos Srbije i Hrvatske i navijačkih delova obe države. Najbitniji je interes deteta. Centar za socijalni rad u Hrvatskoj je odlučio da se dete dodeli ocu, a zatim ga oduzelo i dalo Domu. Predložio bih gospodinu da hitno pokrene postupak pred nadležnim organima u Srbiji, kako bi se dva pravna sistema konfrontirala kome bi dete trebalo da se da na staranje - kaže Radivojević i dodaje:

- Po međunarodnim konvencijama, zahtev Hrvatske bi morao da se ispoštuje. Ali ako je ta odluka nezakonita, nepravedna ili ne štiti interese deteta, naša država mora da donese tu odluku. To je centar za socijalni rad na teritoriji gde se nalazi dete mora hitno da reaguje.

Voditelja Vladimira Karalejića zanimalo je zašto nemamo informaciju o tome što institucije u Hrvatskoj nisu dodelile dete majci.

- To su pravne zavrzlame koje nastupaju. Mene najviše zanima kako je gospodin preveo dete u Srbiju. Postoji legalan i nelegalan način. Ovde se radi i dva najbliža prelaza su Bogojevo i Batina. Prvo na koga nailazite na izlasku iz države su pripadnici policije, pa carine. Isto je i prilikom ulaska u drugu državu. Ako postoji evidencija da je legalno prešao granicu, šta je radila hrvatska policija? Da li je obavljena kontrola vozila - pitao je Savić

- Ako je ilegalno preveo dete, to je nešto drugo. Ovde se radi o tome da je majka svesno zanemarena, mogli su da obave razgovor s njom u Srbiji. Dete je rođenjem steklo naše državljanstvo i to je osnov da naš Centra za socilajni rad odluči šta je najbolje u njegovom interesu. Slažem se da je gospodin počinio krivično delo, to će utvrditi nadležni organi - dodao je Savić.

