PRVI SNEG U OVA 4 GRADA STIŽE DO KRAJA MESECA: Ovo je precizna prognoza za naredne dane novembra

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio prognozu za narednih mesec dana, a najavljeno je i kada se očekuje prvi sneg u gradovima širom Srbije, kao i na planinama.

Sudeći po mesečnoj prognozi RHMZ-a, temperatura će biti u stalnom padu, a prvi sneg u Beogradu kao i u Novom Sadu i Kragujevcu očekuje se 19. novembra.

Na jugu Srbije, u Nišu prvi sneg se očekuje nešto kasnije, 24. novembra. Prognozira se da će prvi sneg na Zlatiboru pasti 12. novembra a na Kopaoniku sneg se očekuje već 6. novembra.

Podsetimo, u Srbiji će danas posle maglovitog jutra biti umereno oblačno vreme ponegde sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se krajem dana i u toku noći na severu Srbije.

Najniža temperatura od dva do 10, a najviša od 18 na severu Vojvodine do 27 stepeni na istoku i jugoistoku. Vetar slab, do umeren.

Četvrtak: Malo i umereno oblačno, tokom dana sa periodima sunčanog vremena Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne u skretnju na jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen.

Petak: Malo i umereno oblačno uz dalje povećanje stepena oblačnosti sa zapada, a kratkotrajna kiša se očekuje tek ponegde krajem dana na zapadu zemlje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i jak, koji će na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 20 do 23 stepena.

Subota: Umereno do potpuno oblačno i malo svežije, na zapadu i jugu ponegde s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i jak, koji će na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša dnevna od 18 do 21 stepen.

U nedelju još hladnije sa kišom, dok u ponedeljak kiša prestaje.

Autor: