DR GRUJIČIĆ: Viđala sam odmakli stadijum RAKA GRLIĆA MATERICE i kod SVOJIH PRIJATELJICA: Od njega godišnje oboli 1.500 žena

Više od 10.000 dece u Srbiji je do sada primilo prvu dozu HPV vakcine.

Srbija je neslavan rekorder u Evropi po broju obolelih od raka grlića materice od kojeg godišnje oko 1.500 žena oboli, a više od 700 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću.

Ginekolozi uočavaju da je u našoj zemlji veliki broj mladih zaraženo HP virusom, što je posledica nezaštićenog seksualnog odnosa. Međutim, najalarmantnije je što je sada pik pojavljivanja prvih simptoma raka grlića materice kod žena oko 32. do 35. godine života, u odnosu na period od pre nekoliko decenija kada je ovaj tip karcinoma bila “bolest starijih žena”.

Statistika je još sumornija, pa tako svakog dana dve žene umru od karcinoma grlića materice, iako protiv ovog oboljenja postoji prevencija - imunizacija i redovni ginekološki pregledi.

Iz tog razloga Udruženje za borbu protiv raka grlića materice i raka jajnika „Progovori“ i Udruženje žena „Naša Aska“, zajedno sa predstavnicima struke i države, poznatim ličnostima, pevačicama, glumicama, voditeljkama i sportistkinjama, sinoć je osnovalo nacionalnu alijansu „VeličanstveNE“ kako bi upoznali javnost o opasnostima od HPV, benefitima vakcinacije i osnažili proces imunizacije dece školskog uzrasta od karcinoma grlića materice – bolesti koja se može i mora prevenirati.

Kako su oni saopštili, na samom početku pušten je promo spot „Živele žene“ u kojem su glumice Tanja Bošković, Dara Džokić, Katarina Gojković, Gorica Popović, Katarina Žutić i Sofija Juričan, podržale žene iz udruženja „Progovori“, kao i video testimonial pacijentkinja i članova porodice obolelih od raka grlića materice.



Gorica Đokić, potpredsednica Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori”, osvrnula se na podatke iz velikog istraživanja, koje je sprovedeno tokom proleća i leta 2022. godine u devet evropskih zemalja, a koje je pokazalo da je informisanost o HPV u Srbiji izrazito mala u poređenju sa Evropskim zemljama.

- Upravo zato mi, kao Udruženje, osnivamo nacionalnu alijansu “VeličanstveNE” kako bismo širili svest o značaju HPV imunizacije, boljoj informisanosti javnosti, većem obuhvatu vakcinacije, a sve sa ciljem da bi se sprečila bolest. S druge strane, dobra vest je da je država o trošku RFZO omogućila vakcinaciju devojčica i dečaka protiv HPV. Ovu mogućnost treba iskoristiti i zato pozivamo roditelje da vakcinišu decu, jer se na ovaj način sprečava pojava karcinoma raka grlića materice, kao i raka penisa, vagine, anusa,ždrela. Ako za ovako tešku bolest postoji vakcina, treba iskoristi tu mogućnost i sprečiti svaki mogući rizik da do nje ne dođe - rekla je Đokić.

Ministarka zdravlja, prof. dr Danica Grujičić, na osnivanju nacionalne alijanse “Veličanstvene” pozvala je sve građane da ne veruju sve što pročitaju na internetu, već da veruju svojim lekarima.

Takođe, pozvala je i sve one žene koje su do sada ikada sumnjale da li treba ili ne treba da prime vakcinu, sada zaštite svoju decu.

- Imala sam, na žalost, priliku da vidim kako izgleda odmakli stadijum raka grlića materice kod svojih bliskih prijateljica, ali i kod pacijentkinja. To je slika koju niko od nas ne bi voleo da vidi. Rak grlića materice se lečio na razne načine, nekada operacijom i to je bila sreća. Međutim, u velikom broju slučajeva operacija je značila da pacijenti više nikada neće moći normalno da mokre, prazne creva. I onda se pristupalo zračenju. Tada se implantira izvor zračenja upravo u matericu. Nekada se to radilo bez anestezije, što danas nije više slučaj. I to je jedan mučan proces, gde žena leži nepomično na ginekološkom stolu. To nije prijatno, a da ne govorim kakave su muke kada dođe završni stadijum bolesti. A mi to možemo da izbegnemo. Zato sve građane molim da ne vrte internet i ne slušaju ljude koji nisu prošli pored Medicinskog fakulteta. Verujete medicini zasnovanoj na dokazima. Imamo vakcinu, država je obezbedila da bude besplatna. Sama činjenica da možemo da izbegnemo pojavu jedne tako strašnu bolesti, sama po sebi govori sve. Veličanstvene, računamo na vašu pomoć i iskreno se nadam da ćete u Ministarstvu zdravlja imati pravog sagovornika – poručila je nova ministarka zdravlja u Vladi Srbije, prof. dr Grujičić.

Od kako je krenulo sa vakcinacijom protiv HPV o trošku RFZO do sada je prvu dozu primilo 10.788 dece, od kojih su 5.431 uzrasta od devet do 14 godina, dok je 5.357 uzrasta 15 do 19 godina, pokazuju podaci RFZO.

- HPV vakcina je prva vakcina koja je stavljena na Listu lekova, odnosno prva koja je obezbeđena o trošku države kao vakcina za preporučenu imunizaciju. Na to smo veoma ponosni, jer je stav RFZO uvek bio da se mora mnogo više raditi na polju profilakse obolevanja. Upravo je to specifika ove vakcine, jer prvi put pričamo o inovativnom leku koji nije namenjen obolelim, već se o trošku RFZO daje zdravoj populaciji i to najznačajnijoj grupi stanovništva, a to se deca - istakla je prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Rak grlića materice je jedan od karcinoma koji može da se prevenira, objašnjava prof. dr Katarina Jeremić Stefanović, ginekolog i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, napominjući da je zato važno odazivati se na preventivne ginekološke preglede.

- Najveći faktor rizika za nastanak ovog tipa karcinoma je HPV infekcija, a zatim pušenje, druge polno prenosive bolesti, rano stupanje u seksualne odnose, promiskuitet, odnosi bez zaštite. Karcinom grlića materice je u ranim stadijumima obično asimptomatski. Od pojave početnih lezija pa do ispoljavanja simptoma može da prođe čak i 20 godina. Svaka žena na listu svojih prioriteta treba da uvrsti odlazak na ginekološki pregled jednom godišnje. Ne postoji nijedna nedoumica kada je to u pitanju, kao ni jedna valjan razlog koji bi govorio u prilog drugačijem ponašanju - precizirala je prof. dr Jeremić Stefanović, inače i predsednica Udruženja za očuvanje fertiliteta.



