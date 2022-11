'SIVO NEBO NAD BEOGRADOM' ŠTA SE OVO DEŠAVA NAPOLJU?! Od magle se ne vidi ni PRST PRED OKOM! (FOTO)

Ako pogledamo nedelju iza nas, i današnji dan, pomislili bismo da smo doživeli dva godišnja doba, iako je jesen uveliko počela.

Jutro u Beogradu ali i širom Srbije, probudilo nas je sa puno kiše, a RHMZ najavio je obilnije padavine tokom čitavog vikenda.

Meterolozi u vremenskim prognozama najavljuju da će u subotu biti oblačno i svežije na zapadu i severu Srbije sa povremenom kišom, dok će na istoku i jugu biti suvo i toplo. Vetar pre podne umeren južni i jugoistočni, a na severu Vojvodine u skretanju na umeren severni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 6°C u Dimitrovgradu do 14°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 12°C na severu Vojvodine i u Loznici do 21°C u Leskovcu i Pirotu. Uveče će biti hladnije nego ujutru na severu Srbije i moguća je slaba kiša na zapadu i severu. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Oblačno i svežije sa povremenom kišom u Beogradu. Vetar ujutru umeren jugoistočni, a popodne slab severozapadni. Pritisak ispod normale. Maksimalna temperatura biće osmotrena na početku dana, posle ponoći oko 16°C. Jutarnja temperatura oko 14°C, a toliko će biti i tokom dana, dok se kasnije uveče očekuje minimalna temperatura oko 11°C uz prestanak kiše.

Umereno naoblačenje, a vetar slab do umeren južni u Nišu. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo.

U užičkom region oblačno i svežije sa kišom. Vetar ujutru umeren južni, a popodne slab severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C do 11°C, a maksimalna od 14°C do 15°C. Na Zlatiboru i Tari oblačno sa kišom i najviše do 11°C na 1000 mnv.

I u Vojvodini takođe oblačno i svežije sa povremenom kišom, osim na istoku i jugoistoku Banata gde će biti suvo ili sa vrlo malo kratkotrajne kiše. Vetar ujutru umeren do pojačan jugoistočni u Banatu, a na zapadu i severu u skretanju na umeren severni koji će kasnije popodne duvati i u Banatu. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 12°C na severu Vojvodine do 18°C u Vršcu. Uveče će biti hladnije nego ujutru uz kišu na zapadu Vojvodine, a u Banatu suvo. U Novom Sadu jutarnja temperatura 12°C, maksimalna 13°C, a minimalna temperatura na kraju dana oko 10°C uz slabu kišu.

Vreme narednih dana

U nedelju još malo hladnije i oblačno uz povremenu slabu kišu, osim na severu Vojvodine gde bi preovlađivalo suvo vreme. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 10°C, a maksimalna od 11°C do 14°C, a u Negotinu do 16°C.

U ponedeljak sveže uz prolazno naoblačenje sa severozapada i ređu pojavu kratkotrajne slabe kiše, ali ipak uz duže periode suvog vremena. U utorak i sredu pretežno sunčano, jutro hladnije jutro, ali tokom dana toplije u odnosu na ponedeljak. U drugoj polovini sedmice suvo sa hladnim i maglovitim jutrima, a tokom dana malo toplije od proseka.

U Beogradu je trenutno navučena velika količina magle.

Autor: