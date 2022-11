MALIŠANI MOGU DA POČNU SA PRIPREMAMA ZA SANKANJE! Meteorolozi najavili: Snežne padavine očekuju nas već pred KRAJ MESECA!

Miholjsko leto na početku novembra potrajaće do prvog vikenda, ali ni u narednih oko deset dana neće biti većih preokreta, poručuju naši meteorolozi, dok u drugoj polovini i pred kraj meseca treba očekivati prvo pravo zahlađenje i snežne padavine.

Na planinama, recimo, Kopaoniku, izgledi su da prvo provejavanje pahulja počne 6. i 8. novembra, dok je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevac prvi snežni pokrivač moguć oko 19, a zatim uz kišu i pred kraj meseca.

Stabilizacija vremena

Meteorolog Đorđe Đurić je u prognozi za prvu polovinu meseca najavio da je prosek maksimalnih temperatura za početak novembra od 11 do 15°C, a one su 1. novembra bile više za 10 do 15 stepeni od proseka, osim na severu.

U nedelju bi se posle dužeg vremena vratile nakon zahlađenja na normalne i prosečne vrednosti za ovo doba godine i takve će biti tokom većeg dela sledeće sedmice, eventualno malo iznad proseka.

- Vikend će doneti uticaj ciklona iz centralne Evrope i iz Đenovskog zaliva, koji će se premeštatai preko našeg područja dalje na istok, i očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz zahlađenje – kaže Đurić. Maksimalna temperatura u subotu će biti od 12°C na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15°C, a u nedelju od 11 do 15°C. Prema trenutnim prognozama, sledeće sedmice će doći do stabilizacije vremena. Vreme će biti stabilno i suvo. Minimalne jutarnje temperature biće uglavnom od 0 do 8°C, uz maglovita jutra, a maksimalne dnevne od 12 do 18°C. Ovako vreme uticaće na jače zagađenje vazduha – kaže Đurić.

Dani sa košavom

Slobodan Sovilj, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) kaže da od početka novembra i u narednih desetak dana nema temperaturnih iznenađenja. Naime, neće biti toplo kao što je bilo prvog dana meseca ili krajem oktobra, ali će temperature biti iznad proseka.

- Od 4. do 6. novembra će duvati košava, a maksimalne temperature početkom sledeće nedelje će biti 15-16 stepeni. Neće biti jutarnjih mrazeva, nema ni snega na planinama, ni u nižim predelima i za sada je sve u granicama stabilnijeg vremena - kaže Slobadan Sovilj.

Prvi znaci zime

U mesečnoj i prvoj dugoročnoj prognozi za zimu, i meteorolog Marko Čubrilo je najavio da do prve polovine novembra neće biti jačeg zahlađenja, dok posle 15. novembra postoji mogućnost za češća zahlađenja uz jesenje kiše, dok će na preko 900 mnv biti i snega.



Prema njegovim proračunima, posle 23. novembra raste verovatnoća za prvo jače zahlađenje, koje bi osim na planinama i u nizijama stvorilo mogućnost za formiranje snežnog pokrivača. Istovremeno se i mraz očekuje u nizijama. Najviše padavina se može očekivati na jugu i jugozapadu centralne i južne Srbije. Sam kraj meseca bi mogao da donese prve znake zime.

Izgledi vremena

U mesečnim izgledima vremena (RHMZ) za Beograd i širu okolinu se navodi da bi do 15. novembra kiša mogla da pada 5., 8., 10., 14. i 15., dok u drugoj polovini meseca, osim kiše, predviđene za 18., 19., 23., 24., 27., 28. i 30. novembar postoji mogućnost da pada sneg, 19. novembra, 28. i 30., istog dana kada i kiša. U tabeli za mesečni izgled vremena na Kopaoniku, kiša je moguća, 4., 5., 6., 8., 11., 12. i 14., a sneg 6., 8., 11., 12., 14., 15., 18., 19., od 23. do 25., 27., 28. i 30. novembra.

