DANAS POSTEPENO RAZVEDRAVANJE! Konačno izlazimo iz PERIODA VLAGE I MAGLE: Očekuje se sve više sunčanih intervala!

U utorak ujutru oblačno, a zatim oblaci odlaze ka istoku uz postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu Srbije gde će biti više sunčanih sati tokom dana. Popodne se oblaci razilaze i na jugoistoku Srbije. Vetar slab, ujutru promenljiv, a popodne jugoistočni i istočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 15°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

Beograd: U utorak ujutru oblačno, a zatim sledi razilaženje oblaka sredinom dana i sunčano popodne. Vetar slab, ujutru promenljiv, a popodne jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 11°C.

Niš: U utorak ujutru oblačno, a sredinom dana sledi delimično razvedravanje i sunčani intervali popodne. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 9°C.

Užički region: U utorak sledi postepeno razvedravanje pre podne sa više sunčanih sati tokom dana. Vetar slab, ujutru promenljiv, a popodne istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 15°C do 17°C. Na Zlatiboru i Tari ujutru malo oblaka, a zatim sunčano i toplije nego u ponedeljak, oko 14°C na 1000 mnv.

