Nezapamćeno vršnjačko nasilje u Vranju! Takozvani drugari iz razreda u dečijoj igraonici pretukli su osmogodišnjeg dečaka. Postavlja se pitanje - ko je kriv?

Tužilaštvo ispituje da li ima propusta u radu zaposlenih u igraonici. Poručuju da ne mogu da iznose informacije o tome šta se desilo kobnog dana.

Iako nisu želeli da pričaju za Pink, zaposleni će morati da progovore pred nadležnim organima. Oni, ali i roditelji koji su bili na rođendanu, uskoro će biti saslušani. Majka pretučenog dečaka je očajna!

-Mi smo došli kući, on je skinuo kapuljaču...Crni sine šta ti se desilo, a on meni kaže - pretukli me mama u igraonici - kaže Jelena Đorđević kroz suze majka i dodaje da ono MMA i bokseri nisu radili, ono sto su njemu uradili.

Kako je navedeno u izveštaju, deca su skakala po Jeleninom sinu, zatim su ga gurali i udarali po telu. Dečak se žalio na glavobolje, a lekari ističu i da je dete pored fizičkih, pretrpelo i ozbiljne psihičke posledice. Svi se pitaju - gde su bile radnice ove igraonice?

- To se svi pitaju! Bile su za telefonima, nisu bile tu. Gde su roditelji te dece? Gde je vaspitanje te dece? - navodi Jelena.

Dečak, za kog majka kaže da je miran i odličan đak, i ranije je doživljavao nasilje. Posle ove situacije, prema Jeleninim rečima, želeo je i da digne ruku na sebe.

Bio je zaključan u wc-u. Rekao mi je mama, tražio sam prozor da skočim. Kad sam to čula, želudac mi se prevrnuo.

Majka tvrdi da u školi od nadležnih nije naišla na razumevanje, očekivala je da škola nešto preduzme, jer su njenog sina tukla trojica dečaka iz istog razreda. Međutim, to se još uvek nije desilo. Poziv, a kamo li izvini, nije dobila ni od vlasnika igraonice, ali ni od roditelja dece koja su pretukla njenog sina.

- Niko me nije pozvao! To su me pitali i inspektori. Ne znam kakvi su to ljudi! Sigurno nisu od krvi i mesa! Moje dete su boksovali u bazenu sa lopticama. Taj dečak koji njega tuce, njegova majka je učiteljica - navodi vidno uznemirena majka pretučenog dečaka.

Iako se nasilje dogodilo izvan škole, iz Ministarstva prosvete poručuju da su rukovodioci Osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Vranja - dužni da reaguju! Ukoliko roditelji nisu zadovoljni reakcijom škole, obraćaju se gradskoj inspekciji, a u krajnjem slučaju i ministarstvu prosvete.

- Treba da organizuju zajednički sastanak i sa celom školom. Ovo dete ne treba da bude izmešteno iz odeljenja. Ono treba da se vrati u školu - navodi Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete.

Modrice će možda i da prođu, ali traume koje nastaju u najranijem periodu životua, često nikada ne mogu da se izleče, zbog toga - nasilju se mora stati na put, jer više nijedno dete ne sme da doživi ovakva užas.

Autor: S.K.