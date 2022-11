JUTRO HLADNO I MAGLOVITO, A POPODNE SUNCE: Danas sa više sunčanih intervala - EVO I PROGNOZE ZA NAREDNE DANE!

U sredu jutro malo hladnije i ponegde maglovito ili sa niskim oblacima i sumaglicom. Tokom dana duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

Beograd: U sredu duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 11°C.

Niš: U sredu ujturu moguća magla ili sumaglica. Tokom dana duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab istočni ili južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 19°C.

Užički region: U sredu jutro malo hladnije i ponegde maglovito ili sa niskim oblacima i sumaglicom. Tokom dana duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab istočni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 17°C do 19°C. Na Zlatiboru i Tari pretežno sunčano i toplije, oko 16°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U sredu jutro malo hladnije i ponegde maglovito ili sa niskim oblacima i sumaglicom. Tokom dana duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.

Novi Sad: U sredu ujutru je moguća magla ili sumaglica. Tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 10°C.

Subotica: U sredu ujutru je moguća magla ili sumaglica. Tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka i toplije u odnosu na utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 9°C.

Vreme narednih dana: U četvrtak jutro ponegde maglovito ili sa sumaglicom, a tokom dana sunčani periodi i toplije od proseka, mada uz stepen-dva manju dnevnu temperaturu nego u sredu. Malo više oblaka biće na severu Vojvodine. Vetar slab, ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 14°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U petak i za vikend malo niža temperatura uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Postoji mala mogućnost za kratkotrajnu kišu u petak ujutru. Za vikend suvo prema današnjoj prognozi.

