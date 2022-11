DISKUS HERNIJA VRATNOG DELA KIČME - Evo kako je prepoznati i kada je vreme za posetu lekaru! (VIDEO)

Postoji više načina lečenja diskus hernije, rekao je za PINK Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja West Medic.

Jovićević je rekao da je vrat izloženiji i ima nežnije strukture nego ostatak kičmenog stuba. Dodaje da je terapija zahtevnija što se tiče pokreta, kao i da je složenija, jer su pokreti i položaj glave, kao i pokreti ruku, zavisni od vrata.

Položaj glave u toku dana i noći nosi jedno fizičko opterećenje na vratni deo kičme. Strukture se opterećuju na način na koji vrat, kao nežnija struktura, teže trpi – rekao je Jovićević.

Kako kaže, promene koje nastaju zbog opterećenja na diskuse, donose određene tegobe.

Diskusi su kao i u preostalom delu kičmenog stuba, prisutni i u ovom, i uloga im je da omoguće bolju pokretljivst, kao i da štite korenove nerava. Bilo koja promena ili pritisak u toj zoni, koja nastaje kao posledica sitnijeg ili krupnijeg oštećenja diskusa, može ugroziti određenu funckiju, odnosno proizvesti određene simptome – rekao je Jovićević.

Kako kaže, neki od prvih simptoma mogu biti lokalni bol, zatim ukočenje mišića i ograničenje pokretljivosti.

Osoba počinje da izbegava određeni položaj i tako ulazimo u priču gubitka pokreta i normalne funckije tkiva – rekao je Jovićević.

On je rekao da nekada zbog dugotrajnih loših položaja dolazi do situacije, zato što je oslabljena sturktura, samo jednim pokretomo može doći do pucanja diskusa u vratnom delu kičme.

Diskus hernija češće provocira da dođe do pritiska na koren nerva – rekao je Jovićević.

Jovićević je rekao da magnetna rezonanca tačno dijagostikuje stepen i lokalizaciju diskus hernije, pa zatim, dodaje, možemo odrediti i terapiju.

Dodaje da je najbitnije odrediti da li je pacijent više za operativno ili za konzervativno lečenje.

Kako kaže, kada je vrat u pitanju, konzervativno lečenje je mnogo prihvatljviije, jer, ističe, retko je stanje takvo da mora da se upotrebi baš operativno.

