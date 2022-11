CRNI BILANS! Od početka godine gotovo 50 nesreća na pružnim prelazima u Srbiji, evo šta je glavni uzrok tragedija

U ovoj godini su do sada zabeležene 44 nesreće na pružnim prelazima, pet osoba je poginulo i 10 teško povređeno, a od 2016. godine do danas život je izgubilo 49 osoba, a 133 osobe su povređene.

- Zabrinjavajuće je to što prema zvaničnim policijskim izveštajima u periodu od 2000. godine do danas, u 99,7 odsto slučajeva odgovornost za sve nesreće na putnim prelazima je bila na vozačima drumskih vozila, pešacima i učesnicima u drumskom saobraćaju, koji zaobilaze branike, neoprezno prelaze pruge, ponekad i bahato voze - rekao je danas Nenad Stanisavljević iz "Infrastruktura železnice Srbije u "Uranku" na televiziji K1.

On je o ovoj temi govorio povodom nedavnog nesrećnog slučaja kada je u centru Niša na dečaka (15) naleteo teretni voz.

U trenutku nesreće, rampa na prelazu je bila spuštena i signalizacija potpuno ispravna, međutim, prepričao je Stanisavljević, dečak je kretajući se na dozvoljenoj i propisanoj udaljenosti pored pruge, pokušao da je pređe sa slušalicama u ušima i nije primetio nailazeći teretnjak.

- Prema izjavama svedoka i mašinovođe iz teretne kompozicije, dečak je imao slušalice i hodao je paralelno uz prugu. Hodao je na dovoljnoj, propisanoj udaljenosti od pruge. Spremao se da pređe preko putnog prelaza i jednostavno nije pogledao, a kad se našao na pruzi "ukočio se" kada je video da voz ide na njega - kazao je Stanisavljević.

On je iznoseći detalje nesreće rekao da se voz kretao prugom iz Niša ka Dimitrovgradu, i da se teretni vozovi inače kreću manjom brzinom, te da je u pitanju bio drugi voz, dečak, pretpostavlja, ne bi preživeo.

- U Nišu smo imali prugu gde je rampa radila i bila spuštena, a imali smo ove godine još takvih primera. Signalizacija radi, ali opet dolazi do nesreća - kazao je Stanisavljević.

On je objasnio da na svakom prelazu postoje pravila i da se ništa ne prepušta slučaju, već da postoje procene i predviđene situacije koje se uzimaju u obzir, kada je reč o tome koliko dugo će rampa biti spuštena i slično.

- Ne možemo mi odrediti jel to minut ili dva u idealnim uslovima. Šta ako se ugasi auto, nešto se dogodi na prelazu, dođe do sudara automobila? Zbog situacije u lokalnom saobraćaju, činjenice koliko brzo može voz da zakoči, kolika je frekventnost putničkog drumskog saobraćaja rampa bude spuštena nekoliko minuta - rekao je Stanisavljević.

On ističe da su vozači često nestrpljivi, i da ljudi uopšte nisu upoznati sa time koliko je vozu potrebno da zakoči.

- Zaustavni put voza teretne železničke kompozicije je između 700 i 1.000 metara. Ako je mašinovođa video da pešak prelazi prugu i iste sekunde nagazio kočnicu, još 1.000 metara ta teretna železnička kompozicija nastavlja da se kreće - upozorava Stanisavljević.

On se govorio i o planiranim radove kada je u pitanju železnička infrastruktura, rekao da voz "Soko" ne kasni i da je, s obzirom na broj korisnika bio "pun pogodak".

- Intenzivno se radi deonica od Novog Sada do Subotice i trebalo bi da bude završena krajem 2024. godine. Tada će se za nekih sat i 15, sat i 20 minuta stizati od Beograda do Subotice. Već 2025. nas očekuje i završetak pruge od granice do Budimpešte i za manje od tri sata stizaćemo od jednog do drugog glavnog grada - ističe Stanisavljević.

Takođe, kaže da bi do kraja 2025. godine pruga trebala da bude potpuno izmeštena iz centra Niša, te da se nesreća kao nedavna, više ne ponovi.

- Izmeštanje pruge je prioritet. Grad je rastao tokom decenija i tu je pruga izgrađena pre 130 godina. Grad je rastao oko pruge i sada imamo situaciju da pruga deli Niš na više delova, ometa funkcionisanje drumskog saobraćaja i usporava funkcionisanje železničkog saobraćaja - dodao je Stanisavljević.

Tridesetak godina se o tome priča, kaže on, a radovi će se videti na proleće naredne godine, sredstva su, kaže, obezbeđena.