BRUTALNO! STANODAVCI ISTERUJU STUDENTE I PORODICE BEZ MILOSTI! Advokat: Ne pružena ruka, nego potpis i pečat!

S prvim hladnim danima kao problem javio se i status onih koji iznajmljuju stanove u Beogradu. Na meti nesavesnih stanodavaca su pre svega studenti iz unutrašnjosti koji ne mogu da plate kirije koje rastu skoro svakog meseca, a sve više je i porodica sa malom decom koje stanodavci stavljaju pred svršen čin.

O tome na koji način zakupci stanova mogu pravno da se zaštite govorio je advokat Nemanja Milošević.

On je istakao da je pri sklapanju dogovora između stanodavaca i zakupaca neophpodno potpisati ugovor, kao bi se izbegle situacije iznenadnog otkaza stanovanja.

- Možda je ovo pravo vreme da ljudi počnu malo više da razmišljaju o svemu tome. Bilo bi normalno da u skladu sa zakonom o stanovanju postoji potpisan uovor izmeži stanodavca i zakupca. Smatram da je usmeno dogovaranje relikt prošlih vremena. Tada, međutim, cene stanova nisu bile izuzetno visoke, a otkaz je mogao uslediti onda kada stanodavcu zasmeta ponašanje zakupca. Sve se zasnivalo na njihovom ličnom odnosu, dok je sada cena ključna. Baš zbog toga što je sada finansijski momenat u prvom planu, neophodno je regulisati stvar ugovorom - rekao je Milošević.

Na pitanje zašto stanodavci nerado potpisuju ugovor i zašto ukoliko to zatraži zakupac uglavnom odgovaraju sa - može, ali je onda cena veća - Milošević je kao glavni razlog naveo plaćanje poreza.

- Stanodavci izbegavaju ugovor zbog poreza. Porez se plaća u zavisnosti od zakupca. Bolje, međutim, da zakupci plate višu cenu uz ugovor nego nižu bez ugovora. Zapravo, oni i ne traba da pitaju stanodavce koliko je zakup sa ugovorom, a koliko bez njega, već da odmah pitaju kolika je cena uz ugovor - tvrdi Milošević dodaje da je jako važno da ugovor pored ostalih zakonom predviđenih stavki sadrži i dogovoreni otkazni rok.

- Ukoliko ugovorom nije definisan otkazni rok, onda se smatra da on traje 8 dana, osim u slučaju nevremena. Ali šta je nevreme to procenjuje sud, a praksa govori da do suđenja oko ovih pitanja jako retko dolazi. Razlog tome je upravo nepotpisivanje ugovora zbog čega je jako teško dokazati da je stanodavac prekršio dogovora - kaže Milošević i podvlači:

- Ne, dakle pružena ruka, nego potpis i pečat!

