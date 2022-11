GASTARBAJTERA PREVESLALA RODBINA: Srbinu su svakog meseca tražili NOVAC ZA RAČUNE, a onda je saznao ŠOK ISTINU!

Srbin koji godinama živi i radi u Nemačkoj, a zaposlen je kao inženjer u Poršeu, zbog visoke zarade često ima probleme sa rodbinom.

Nije retkost da se ljudi koji su tokom radnog veka zaradili veliku količinu novca imali problema sa rodbinom, koja im je uvek bila za petama, očekujući neku pomoć. Tako se jedan gastrabajter, zaposlen u Nemačkoj, tačnije u "Poršeu", požalio na nezadovoljnu familiju, kojoj nijedna finansijska pomoć nije dovoljna.

"Pozdrav svima, kako se izboriti sa pohlepnom rodbinom? Živim i radim u Štutgartu, radim kao mašinski inženjer u Poršeu, odlično zarađujem, a pored posla se bavim i dizajnom felni za sportske automobile. Finansijski odlično stojim i tu nastaju problemi. Od kad sam počeo dobro da zarađujem stalno imam probleme sa rodbinom. Nije mi problem da pomognem nekome i volim da pomažem ali ovo prelazi svaku meru. Svaki mesec kukaju kako im je teško kako nemaju za račune kako uvek nedostaje novca. Međutim kada sam prošle godine došao u Srbiju čujem od ljudi da su išli tri puta na more ove godine i to sve top destinacije, a meni to nisu ni spomenuli.

Znači kad god dođem donesem svega, šaljem mesečno novac i to ne siću nego ozbiljne pare sa kojima se može fino ziveti u Srbiji. Njihovom detetu sam kupio auto, platio vozački ma sve sve, kad god dođem donesem mu od patika do trenerki ma sve što poželi. Nerviraju me te priče koje sam čuo da pričaju po ulici. Kako ja nosim patike od 300 evra, a njihovom sinu kupio od 'samo 150 evra', kako ja vozim porše, a njihovom sinu kupio golfa 6. Alo bre ljudi pa ja zarađujem budite zahvalni što išta pomažem. Kad sam tražio da mi pomognu oko školarine za master studije tada su ko iz topa rekli ne, a znao sam da imaju. Razmišljam da prekinem svaki kontakt sa njima. Ako može neki savet od vas puno bi značilo. Hvala unapred", stajalo je u njegovoj objavi.

U komentrarima su se mnogi složili da rodbina ume da bude bezobzirna, a mnogi su ga posavetovali i kako da prestanu da ga iskorišćavaju za novac:

"To nije rodbina to su klošari", "Daj meni pomozi brat, zadužbinu ću ti sazidati ručno. Pusti ti njih... Pomozi nekom ko će ti večno biti zahvalan. Mene golf 5 ne bi žuljao, eventualno, a passat b6... Patike na akciji 40 evra isto bombona. Pusti ti njih i usvoji mene za rodbinu, ne čekaj sutra... Danas je pravi trenutak za to", "Ako nisi ženjen, imam jednu sestru, pa se javi kad stigneš", "Klincima reci da nema para dok ne pokažu index/đačku knjižicu. Matorima traži da ti prepišu neku njivu ili deo imovine na konto uloženog novca. Neće ti se u životu više javiti", neki su od komentara ljudi na objavu Srbina iz Nemačke.

"Pozdrav kolega, iskorišćavaju te. Nisi im dužan ništa. Sad kako to da uradiš ne znam, više zavisi od tebe i tvog odnosa sa njima. Ja volim biti direktan i da kažem kako se osećam", "Iskreno ako je ovo što pišeš istina, onda si definitivno previše pametan da bi sebi dozvolio da te emotivno ucjenjuju sociopate koje dele sličnost genetskog koda s tobom. Ako ima ko normalan u porodici sačuvaj kontakte sa tom osobom a ostale isključi, život će ti biti lakši", savetovali su dalje ljudi.

"Navikli se da budeš dobar i lud, i uzeli sve zdravo za gotovo. Ako već daješ, davaj pare nekome ko ti to neće zaboraviti. Ovima daš 150 evra za patike, a on ti kaže: 'A što nisi dao 300?'", "Šta je ovo? Ispovesti? Ko je tebi u Poršeu CV pregledao kad ni prazan prostor posle znakova interpunkcije ne stavljaš?", bili su neki od brojnih komentara.

Autor: