Iako su sela na udaljenim obroncima Murtenice sve praznija, mladi Veliša Petrović odlučio je da ostane u Draglici, koja je upravo po dragim licima koja u njemu žive i dobila ime.

Ovaj mladić ne beži od poslova na imanju, pa je tako odlučio da na svojim parcelama posadi i đumbir, koji je zbog svojih lekovitih svojstava veoma tražena biljka. Seme je dobio od komšije i posadio ga na proleće, a na jesen kad je na red došlo vađenje plodova dočekalo ga je pravo iznenađenje.

"Kad sam video da se seme lepo primilo, već sam pričao kako eto i đumbir može da rodi u ovim našim planinskim krajevima. Nakon nekih prvih mesec dana video sam da raste nešto čudno što do sad nisam video, sa žutim cvetom. Komšije su pomislile da nije suncokret, ali pošto nismo imali iskustvo sa đumbirom do sad, pomislili smo da to tako možda treba i pustili i dalje da raste, proverićemo kad rodi", kaže Veliša za RINU.

Kada je pre prvog snega odlučio da izvadi plodove iz zemlje ugledao je čičoku, za koju ni najstraiji meštani ne pamte da je rađala u ovim krajevima. Reč je o divljem krompiru, koji se iako je jestiv malo koristi u ishrani kod nas.

"Zemlja je rekla drugačije, umesto đumbira izrasla je čičoka.Čitao sam na internetu o toj biljci i sada tražim ko želi da mu je poklonim, jer ja ne znam šta ću sa njom. Zato, pazite šta sadite u svoj vrt, jer se iznenenađenja ove vrste dešavaju", kaže Veliša.

Čičoku krase veliki žuti cvetovi i može se koristiti u ishrani u sirovom ili kuvanom stanju.Ova biljka u 17. veku bila je poznatija od krompira.Najraširenija je u Južnoj Americi, Aziji, Europi i na Novom Zelandu.