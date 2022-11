ŠOK OBRT! Crni Panter u Apatinu ne postoji? Pronađeni tragovi pripadaju DRUGOJ ŽIVOTINJI

Oglasili su se stručnjaci iz Zoo vrta Palić na navode da se pojavio crni panter u Apatinu.

Nastavlja se potraga za famoznim panterom, eksperti iz Zoo vrta se nadaju da će ga, uz stručni tim, uspavati i dovesti do svojih prostorija. Dok dr Paunović, dugogodišnji biolog smatra da nema potrebe za histerijom. Divlja mačka je viđena u okolini Apatina kada je izazvala veliko interesovanje meštana i medija. Iz Zoo vrta poručuju da ni oni stoprocentno nisu sigurni o kojoj se životinji tačno radi, ali da su u pripravnosti kad god ima potrebe.

"Mi smo u proteklo vreme uključeni u potragu za ovom životinjom na teritoriji opštine Apatin, preko inspekcijskih službi, konkretno preko pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine. Pored drugih državnih organa i mi pružamo stručnu pomoć, odnosno pokušavamo da asistiramo postupajućin inspektorima na terenu u potrazi za ovom životinjom, koja još uvek nije sa sigurnošću determinisana. Dakle, nismo sigurni koja je to vrsta divlje mačke, ukoliko je u pitanju velika mačka. Vrlo je teško na osnovu izjava svedoka koji prosto nisu stručna lica da izvrše determinaciju i u ovom trenutku odrediti za kojom tačno vrstom životinje se traga", rekla je Sonja pa nastavila:

"U svakom slučaju, ovih dana i kad god bude potrebe stručna služba Zoo vrta Palić će izaći na teren, dva veterinara i naš timaritelj sa velikim iskustvom na reonu mesojeda. Uz pomoć puške za sedaciju, koja je srednjeg dometa i može se koristiti na otvorenom prostoru, pokušavaju da izvrše intervenciju u smislu da anesteziraju životinju i da je bezbedno transportuju do našeg zoološkog vrta. Tu će sačekati konačnu odluku državnih organa, sa obzirom na to ako jeste u pitanju leopard onda je to strogo zaštićena vrsta i zaista bi bilo dobro sačuvati jedan ovakav primerak".

Nakon toga, stručni biolog je dao svoj komentar. Rekao je da nakon svih snimaka nema ikakvih naznaka da se radi o divljoj mački.

"Bilo kakvih dokaza o prisustvu pantera nema. Ja sam pogledao sve snimke, autentične snimke i u pitanju su najobičnije crne mačke. Prvobitan trag koji je nađen, uopšte nije trag mačke, nego psa. Društvene mreže su elektronska taraba na kojoj svi mogu da pišu šta misle, što se mene tiče ne postoje dokazi da postoji panter. Najverovatnije se neće naći, ja bih voleo da ga nađemo, ali do sada ja nisam video nikakav dokaz, ne čvrst, nego bilo kakav dokaz", rekao je dr Paunović.

"Došlo je do uznemiravanja javnosti do jedne masovne histerije za koje uopšte nema razloga. Pokrenute su institucije i mnogi ljudi su mali neprespavane noći bez ikakvog razloga", rekao je dr Paunović.

