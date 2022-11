VELIKA ISPOVEST UDOVICE OLIVERA IVANOVIĆA! Milena Popović progovorila o BORBI ZA NASLEDSTVO i porodičnoj drami! EVO ŠTA JE REKLA O LJUBAVI SA JURIĆEM!

Milena Popović, udovica ubijenog srpskog političara s Kosova Olivera Ivanovića, s kojim ima jedanaestogodišnjeg sina, bije bitku za nasledstvo pokojnog nevenčanog supruga, konkretno za stan u Beogradu, koji bi, kako tvrdi u ispovesti za Kurir, trebalo da pripadne upravo njihovom Bogdanu.

Popovićeva - koja je, naročito posle javnog priznanja da je u ljubavnoj vezi sa Igorom Jurićem, osnivačem fondacije "Tijana Jurić", često na meti brutalnih osuda i pogrdnih komentara - otvoreno govori o svemu što ju je u životu snašlo, o pravim odnosima s porodicom i Oliverovim sinovima iz prethodnog braka, za koje, bez zadrške, kaže da su veoma loši.

Govoreći o nekretnini koju, kako tvrdi, Oliverovi sinovi žele da uzmu malom Bogdanu, Milena kaže da je reč o stanu u Beogradu.

Kako će ga pogledati u oči

- Oliver i ja smo ga kupili 2013. godine i planirano je da ostane Bogdanu. Srednjem sinu je Oliver prepisao svoj stan kad se oženio, a drugoj dvojici sinova prebacio je novac za stan na račun. To znači da su oni stambeno obezbeđeni i sada je upitan stan u Beogradu, koji je po Oliverovoj želji trebalo da pripadne Bogdanu. Oni žele deo tog stana! Pored svega što imaju, a od čega Bogdan nije imao ni dinara svih ovih godina, tu mislim na zakup lokala za koji uzimaju više od 2.000 evra mesečno i ostalih stvari koje su posle Oliverove smrti prisvojili, da ne kažem oteli od mene i Bogdana! Oni žele da bukvalno Bogdan ostane bez krova nad glavom, bez onoga što je otac njemu ostavio! To znaju mnogi drugi ljudi koji o tome mogu da govore. Ja ću se boriti svim raspoloživim sredstvima da do toga ne dođe - kaže nam otvoreno Milena Popović.

Na pitanje da li su Bogdan ili ona, posle ubistva Olivera Ivanovića, dobili bilo kakvu pomoć ili podršku od njegove dece iz prvog braka, te da li je makar njen sin u kontaktu s braćom, Milena kaže:

- Posle Oliverovog stradanja i moje odluke da pređem u Beograd prekinut je svaki kontakt, ne samo sa mnom, jer ja zaista nisam važna, nego sa Bogdanom. Već skoro pet godina on nije video ni čuo svoju braću, niti strica, tetku... On je odrastao, zreo dečak i njemu niko ne može da zabrani da sa svojom porodicom komunicira, niti bih mu to ja ikad branila. Čak sam u nekoliko navrata i ja pokušala da utičem na to i da uspostavim komunikaciju među njima, međutim, završavalo se na tome da Bogdan pozove, pošalje poruku i na tome ostane. To je najstrašnije u čitavoj priči i najbolnije za Bogdana. Ne postoji opravdanje za takvo ponašanje, jednostavno ne postoji. Ja nisam važna, ali će doći dan kada će trebati Bogdana da pogledaju u oči!

O greškama

Popovićeva je često na meti loših komentara na društvenim mrežama, a na pitanje kako se s tim nosi, odgovara da "nikome neće dozvoliti da upravlja njenim životom".

- Kada u Srbiji odlučite da život živite po svojim pravilima, a ne pravilima sredine, onda se nađete na meti najrazličitijih napada. I ja sam od samog početka bila svesna toga, ali i činjenice da nikome neću dozvoliti da mojim životom upravlja. Postoje ljudi koji su deo mog života, postoji mnogo ljudi koji me podržavaju i ja sam zaista zadovoljna svojim životom i odlukama koje sam donela. Ne mogu reći da nisam grešila, ali su opet te greške moje i nečemu su me naučile. Danas sam jača i pametnija zahvaljujući svim lepim i ružnim stvarima koje su bile deo mog života prethodnih godina.

Na našu konstataciju da se čini kako je najviše napada na nju bilo kad je obelodanila vezu s Jurićem, te na pitanje kako je to uticalo na njihovu vezu i kako se on nosio s tim, Popovićeva kaže:

- Danas mogu reći da sam srećna. I nemam problem da to naglas kažem. Zaslužila sam sreću, kao što je svaki čovek na ovom svetu zaslužuje. Ljubav je pokretač svega i ona je jedan od razloga moje sreće. Ponovo voleti posle svega je božji dar. Kada su ljudi zreli i kada je ljubav prava i iskrena, onda prepreke ne postoje. Svaki problem koji naiđe posmatrate kao iskušenje. I kada ljubav preživi uspone i padove, teške dane, tuge, pritiske... onda možete biti potpuno sigurni i mirni da ste pronašli pravu osobu i pravu, iskrenu ljubav.

Milena je otkrila i gde se upoznala sa svojim sadašnjim partnerom Jurićem:

- Upoznali smo se sasvim slučajno, na jednoj televiziji na kojoj smo oboje gostovali.

Autor: