RADULOVIĆ O BAKI SA AMFETAMINOM: Moramo da vidimo da li je ona bila kurir ili diler (VIDEO)

Slučaja hapšenja starice, kod koje je pronađen ranac sa 400 grama amfetamina, uzdrmao je Srbiju.

Prema rečima Mladena Radulovića, urednik portala Kurir.rs, ovo nije prvi slučaj, kako je rekao, narko bake.

On je u šali rekao da se ne seća ni jednog slučaja "narko" deke, i ne veruje da uopšte postoji takav primer.

- Mene je to podsetilo na one priče iz Brazila i Kolumbije, gde opasni mafijaši regrutuju, ne maloletnike nego niže maloletnike za izvršenje najtežih krivičnih dela. Kažu da je droga u rancu bila podeljena u tri pvc kesice. Komšije su rekle da su baku viđali non stop sa rancem na leđima - izjavio je Radulović.

On je rekao da moramo da vidimo da li je ta baka bila kurir ili diler.

- Pre bih rekao da je neko iskoristio ovu ženu da se ta droga prenese - zaključio je on.

Publicista Marko Lopušina izjavio je za Pink da ova pojava govori da je narko mafija i narkomanija u našem društvu postala normalna stvar i da se nalazi na svakom ćošku i u svakoj našoj instituciji.

- Mi treba da počnemo da se branimo od toga. Možda je ona našla taj ranac, ali kako je taj ranac došao tu, droga postoji. Da li je baka bila kurir, da od jedne grupe nosi drugoj grupi. Očigledno da je ona žrtvovana, neko je nju prijavio i ona je uhapšena. Ne verujem da je ona bila predmet neke policijske istrage ili pratnje - zaključio je Lopušina