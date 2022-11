JUTRO HLADNO I SA MRAZEM, A POPODNE NOVA TURA KIŠE! U prestonici blagi porast temperature

U utorak ujutru ponegde slab mraz i suvo pre podne u većini krajeva. Međutim, nova oblačnost brzo dolazi sa jugozapada i usloviće kišu najpre u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije, a zatim i u centralnim i severnim krajevima sredinom dana i popodne.

Dnevna temperatura u porastu u odnosu na ponedeljak. Vetar umeren južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju pojačan, a u južnom Banatu vrlo jak. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -3°C u Požegi do 4°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C u Užicu do 11°C u centralnim predelima. Uveče je moguća povremena kiša. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C.

Beograd: U utorak jutro hladno, a pre podne suvo. Pre podne postepeno naoblačenje i moguća slaba kišu sredinom dana i popodne. Dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na ponedeljak. Duvaće jugoistočni vetar i biće u pojačanju. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 10°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h oko 9°C.

Autor: