PA OVO JE HIT! Rečnik specijalnih srpskih zvukova, DONOSIMO prevod OD ČAK 32 SLOVA! (FOTO)

Na Tviteru se pojavila veoma zanimljiva lista koju je sastavila profesorka književnosti i srpskog jezika Katarina Đurić-Pešić, a tiče se specijalnih zvukova u našem jeziku.

Najpre se kreće sa vokalima:

A - nisam dobro čuo E - ne pričaj I - šta je tu čudno O - iznenadi me sad U - izvanredno, super

Zatim sledi ovo:

M - ne slažem se sa iznetim PF - mnogo preteruješ Š - tišina tamo C - nema više HM - razmisli malo bolje HA - ma ništa to nije UF - strašno

УХ - незгодно

ЕХ - било некад, сад се приповеда

АБЕ - немој да се понављам

АХ - пропуштена прилика

ПА - и шта онда?

ИХ - да сам знао

П - ма то су глупости

ША - исто као А

Џ - бесплатно

ЧЧЧ - чекај

ЗЗ - зезам, измотавам се

ЈУ - препаде ме

JEE - tako je LE - kako dobro MU - kaži nešto, što ćutiš MA - pusti to, to nije ništa OP - preokret PU - propuštena prilika TO - iskorišćena prilika FU - provukli smo se

Šta vi koristite od specijalnih zvukova u srpskom jeziku?

