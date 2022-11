DANAS OBLAČNO I HLADNO! U višim delovima SNEG, temperatura do 7 stepeni - EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE NAREDNE SEDMICE!

U Srbiji će jutro biti maglovito, tokom dana oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom, na jugu i jugoistoku Srbije ponegde i sa susnežicom i snegom, a u višim predelima sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 centimetara.

U većem delu Vojvodine suvo. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 4 do 7 stepeni.

I u Beogradu ujutru magla ili niska oblačnost. Tokom dana oblačno, povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom ili rosuljom. Vetar slab, severnih pravaca. Temperatura bez većeg kolebanja od 4 do 6 stepeni.

Prema izgledima vremena za sedam dana, do nedelje, 4. decembra, u ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu Srbije ponegde sa slabim padavinama: kišom i susnežicom u nižim i snegom u višim predelima.

U utorak u većem delu umereno oblačno i suvo, samo u Negotinskoj Krajini oblačno i tmurno povremeno sa slabom kišom ili rosuljom.

Zatim do kraja perioda oblačno, u sredu u istočnoj i južnoj Srbiji, a u četvrtak i petak i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Za vikend suvo. U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i olujni jugoistočni vetar, koji će oslabiti za vikend.

Autor: