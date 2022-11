POJAVIO SE NOVI SNIMAK CRNOG PANTERA: Zver usnimljena pored kanala Dunav-Tisa-Dunav u Vrbasu

Još jedan snimak na kom se navodno nalazi crni panter za kojim se traga u Srbiji kruži društvenim mrežama. Ovoga puta, kako korisnici društvenih mreža komentarišu, životinja je uočena u Vrbasu, koji se nalazi samo 12 kilometara od Feketića gde je, prema rečima meštana, viđen juče.

Načelnik Pokrajinske inspekcije Nemanja Ivanović oglasio se nakon što je dobio novi snimak i objasnio da je na teren poslat ribočuvar.

Na novom snimku (koji je navodno snimljen u okolini Vrbasa) vidi se kako crna životinja laganim hodom prelazi preko nasipa, za razliku od prethodnog snimka na kom je bežala.

Kako je juče naveo autor tog snimka životinja je stajala u mestu, a čim je izvadio telefon divlja mačka je pobegla.

- Ja radim tu u blizini, u prolazu sam ga video i pomislio da moram da ga snimim inače mi niko neće poverovati - naveo je izvor.

Lovočuvari su se nakon dojave odmah uputili na teren u okolinu Feketića, te su područije proveravali i juče i danas, međutim kako je rekao Nemanja Ivanović, nikakvih opipljivih tragova nije bilo.

- Snimak je veoma kratak i loš, ne možemo da zaključimo da li je u pitanju panter ili neka druga životinja - rekao je on.

Panter i dalje luta Vojvodinom pic.twitter.com/YyaYY7DXOr — Kalabaster (@KalabasterJak) 27. новембар 2022.

Ivanović je dodao da ovoga puta nisu korišćeni dronovi i termovizijske kamere, a ekipe su prečešljale teren koliko su im to uslovi dozvolili.

Podsetimo, crni panter je navodno prvi put viđen u neposrednoj blizini Banje Junaković. Plan je, kada se panter locira, da se uspava i da se imobilizuje u Zoološkom vrtu na Paliću.

Nakon što se na društvenim mrežama pojavio poslednji snimak mačke, gosti banje su se zatvorili u svoje sobe, a u okolini je zavladala tišina.

O tome je svedočio i Petar Rašeta, predsednik Prirodnjačkog centra "Mali Petrov salaš" koji se nalazi samo 400 metara od ovog Banje Januković. Kako je i ranije spomenuo on na svom imanju ima oko 500 domaćih životinja, a kada je panter poslednji put viđen javljeno mu je da ide tačno ka njegovom imanju.

- Pošto je moj salaš udaljen na nekih 400 metara od Banje, zvali su me sa njihove recepcije da me upozore, jer je jedan gost navodno snimio pantera kako ide ka mom imanju. Zahvalio sam im na upozorenju, ali moje životinje su i dalje puštene. Gosti banje već 4 dana ne mogu da izađu u šetnju jer su uplašeni. Uvek sam imao goste ranije i dolazili su u ovu šumu, kao i na moj salaš. Sada je sve pusto. Tri dana je mir i tišina, nemam nijednog gosta. Mislim da su pretrpeli veliki strah i sve više se zadržavaju u svojim sobama - objasnio je on.

