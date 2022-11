NIGDE BEZ KIŠOBRANA - DANAS PONOVO KIŠA! Temperatura ide i do 0 stepeni, a evo gde se očekuje SNEG!

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče suvo.

Danas u Srbiji oblačno sa slabom kišom povremeno. Veća je šansa za kišu u južnoj, jugozapadnoj i istočnoj Srbiji, a manja na severu Srbije gde će preovlađivati suvo vreme u većini krajeva. Na planinama će padati slab sneg. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

U Beogradu oblačno, pretežno suvo i vetrovito. Moguća je samo poneka kap kiše tokom dana. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna oko 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 5°C.

U Nišu oblačno sa slabom kišom povremeno, mada će biti više suvog vremena. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 6°C.

U Užičkom regionu oblačno sa slabom kišom povremeno, a na planinama slab sneg. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 4°C do 6°C. Na Zlatiboru i Tari hladno i oblačno sa snegom i oko 0°C na 1000 mnv.

U Vojvodini oblačno i pretežno suvo vreme, mada je moguća kratkotrajna slaba kiša ponegde. Vetar umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 3°C, a maksimalna od 4°C u Somboru do 7°C na jugu Banata. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 4°C.

U Novom Sadu oblačno, suvo i vetrovito. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 4°C.

U Subotici oblačno, suvo i vetrovito. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 3°C.

Vreme narednih dana

U četvrtak oblačno sa slabom kišom povremeno. Na planinama će padati slab sneg iznad 800 mnv. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče slaba kiša koja se premešta ka severu. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

U petak oblačno sa slabom kišom na severu, a u centralnim i južnim predelima suvo. Padavine popodne prestaju i na severu Srbije. U subotu suvo uz manji porast temperature i promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Počeće ponovo da duva umeren do pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U nedelju vetrovito i oblačno sa slabom kišom u južnim i centralnim predelima, a krajem dana i na severu Srbije kiša.

