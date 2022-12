RHMZ UPOZORAVA NA LEDENU KIŠU! JUTROS MRAZ, A NA PLANINAMA SNEG! Danas vreme slično jučerašnjem - u nižim predelima moguća susnežica, kiša i magla!

U četvrtak oblačno sa slabom kišom povremeno. Na planinama će padati slab sneg iznad 800 mnv, a u nižim predelima može btii ponegde susnežice. Oblaci se premeštaju sa jugoistoka ka severu. Na zapadu Srbije će biti vrlo malo ili nimalo padavina, dok je na istoku i jugu veća šansa za kišu.

Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče slaba kiša koja se premešta ka severu. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

Beograd: U četvrtak oblačno sa slabom kišompovremeno. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale.Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 6°C. Uveče je moguća slaba kiša.Temperatura u 22h oko 4°C.

