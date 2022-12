RHMZ UPOZORENJE! Ovde se očekuju olujni i orkanski udari košave, biće i kiše i snega! OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA VIKEND!

U Srbiji će danas biti hladno i oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Ujutru se očekuje slaba kiša i susnežica, ponegde i slab sneg.

Jutarnja temperatura do tri stepena, najviša dnevna do devet stepeni. Slaba kiša i susnežica ujutru i pre podne očekuju se na severu i zapadu zemlje, a u Timočkoj Krajini i slab sneg. Suvo posle podne u svim krajevima, a na jugu i sa sunčanim periodima.

U Beogradu ujutru kratkotrajna kiša, a u višim delovima grada moguća je i susnežica. Tokom dana suvo, uz temperaturu oko šest stepeni.

Prvog dana vikenda jutro biće maglovito, a tokom dana oblačno i suvo. Temperatura do devet stepeni.

Upozorenje na olujne i orkanske udare vetra

U prvoj dekadi decembra duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će od subote uveče do ponedelјka, kao i sredinom naredne sedmice imati olujne (preko 17 m/s), a na jugu Banata i udare orkanske jačine (preko 28 m/s).

Vreme narednih dana

U subotu suvo uz manji porast temperature i promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim Krajevima slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U nedelju dolazi do naoblačenja sa kišom koje najpre zahvata jugozapadne i zapadne predele, a zatim i ostale krajeve u toku popodneva i večeri. Temperatura iznad proseka za početak decembra, ali će u košavskom području biti jako vetrovito što će malo povećavati osećaj hladnoće.

U ponedeljak će vetar malo oslabiti, a kišna zona se premešta ka severoistoku i istoku.

