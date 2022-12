TRAŽIŠ STAN, A NALETIŠ NA PERVERZNJAKA! DEVOJKE, OPREZ! Za studentkinje imaju ODVRATNU ponudu, ne trebaju im pare, ALI ŽELE OVO! (FOTO)

Lažni stanodavac u Beogradu devojkama i studentkinjama nudi novac i stan na čuvanje, ali u zamenu za intimno druženje!

Na ovo je na društvenim mrežama upozorila jedna devojka koja je želela da iznajmi stan, a od koje je lažni stanodavac tražio da mu bude "pratilja" uz druženje.

- Samo da vam pokažem kakvih sve stanodavaca ima u našem lepom Beogradu. Nadam se da će sve mlade osobe, muškog i ženskog pola, biti obazrive. Biti lakoveran može biti kobno! Ne znam baš da li je za osudu nečije materijalno stanje, ali duševno zasigurno jeste. Fuj! - napisala je ova devojka, a uz svoju objavu priložila je i prepisku sa lažnim stanodavcem.

Ona je dodala da se ne prodaje.

- Koje je vaše zanimanje, jeste li student? - upitao je lažni stanodavac ovu devojku.

Ona ga je upitala da li nudi stan i na kojoj lokaciji.

- Ne nudim stan. Tražim pratilju, za uzvrat nudim novac. Dođeš, vidiš i ako ti se svidi ja ti dajem ključeve odmah. Ostaneš malo da se družimo barem sat vremena ako možeš - odgovorio joj je on.

Devojka je napisala da ne bi došla sama, već sa majkom, ali mu je rekla i da negde mogu popiti kafu ili ručak.

On joj je odgovorio da bi voleo da budu sami.

- Znaš kako, ja nemam problem da se upoznamo, ali moraš da znaš da neću ništa trampiti za stan. Ako si mislio nekakve usluge, ja to ne želim. Jesam, ja sam na slikama i hvala ti na komplimentu. Ako tražiš odgovornu osobu koja ti može pričuvati stan, ja to mogu, ali druge, seksualne stvari, ne mogu stvarno. Ne zameri. Ako ti je to cilj, evo odmah da znaš - napisala mu je ona.

On ju je još jednom upitao zašto neće bar pola sata da bude sa njim.

- Žao mi je. Ja nisam tako vaspitana. Ne prodajem se - odgovorila mu je ova devojka.

