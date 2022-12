Jedan od najvažnijih simbola Beograda Muzej Nikole Tesle danas proslavlja svoj 70. rođendan. Ovo je najposećeniji Muzej u Beogradu koga u toku godine poseti više od 150.000 ljudi.

Ivana Zorić, viši kustos Muzeja Nikola Tesla, rekla je da će se danas, na ovaj veliki dan Muzeja koji čuve čitavu zaostavštinu srpskog naučnika, sa visokim zvanicama, gostima i prijateljima Muzeja, obeležiti rođendan, a da će od sutra svi posetioci moći da obiđu postavku i uvere se zašto je ovaj Muzej tako poseban.

- Tu je i voštana figura Nikole Tesle koja je nova i u Muzeju je privremeno. Ona je urađena za naše putujuće izložbe, pošto je međunarodna aktivnost Muzeja veoma aktivna, i u nekim velikim prostorima mi smo u mogućnosti da pokažemo i ovakve eksponate - rekla je Zorić i dodala kada je u pitanju značaj Muzeja Nikola Tesla da on od osnivanja 1952. godine ovde čuva celokupna zaostavština Nikole Tesle koja je preneta u Beograd zahvaljujući Teslinom sestriću Savi Kosanoviću.

- Ono što je Muzej činilo jedinstvenim od samog osnivanja i otvaranja za javnost 1955. godine bilo je to da je ovo bio prvi tehnički muzej u tadašnjoj Jugoslaviji i već tada je imao interaktivne eksponate. Eksponate koji naši posetioci i danas mogu da vide, modeli Teslinih motora i transformatora su i tada bili radni modeli, koji su posetioci mogli ne samo da vide, već da vide i kako oni rade. Da dobiju objašnjenje kako je Tesla osmislio svoje najznačajnije izume. To je ono što ovaj muzej čini posebni - istakla je Zorić i dodala da svaki obilazak kroz ovaj posetioci ne moraju da ga obilaze sami već imaju organizovano vođenje kroz izložbenu postavku na svaki pun sat na srpskom ili engleskom jeziku.

- Ono što je takođe interesantno je i film koji posetioci mogu da pogledaju tokom obilaska koji je preveden na veliki broj svetskih jezika kako bi posetioci iz drugih zemalja mogli što bolje da razumeju i saznaju mnogo novog o Tesli - rekla je Zorić i dodala:

- Tesla je svuda oko nas, aposebno je zaslužan i za razvoj bežičnih tehnologija, a oni koji su zainteresovani da saznaju nešto više to mogu da učine u Muzeju Nikola Tesla svim danima od 10 do 20 časova, sa tim da je ponedeljkom radno vreme nešto kraće do 18 časova.