EVO KADA STIŽE PRVI SNEG: Meteorolog otkrio tačan dan kada će se zabeleti Srbija!

Pogledajte u kom periodu tokom novembra će biti najhladnije, kao i kada nam stiže prvi sneg.

Prvi sneg i jače zahlađenje u Srbiji se očekuje u trećoj dekadi novembra, tačnije 26. kada će pasti sneg i u nižim predelima, kaže za "Kurir" meteorolog Ivan Ristić.

"Početak nedelje biće i dalje u većem delu zemlje oblačan, prohladan i tmuran. U jutarnjim i prepodnevnim časovima smanjena vidljivost zbog magle i niske oblačnosti. Smanjenje oblačnosti i delimično razvedravanje očekuje se u utorak, 8. novembra, popodne. U sredu i četvrtak, 9. i 10. novembra, na području Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka, ima uslova za pojavu magle i njenog dužeg zadržavanja.

U toku dana smena sunca i oblaka i malo toplije usled priliva toplijeg vazduha sa zapada. Najniža jutarnja temperatura od pet do 10 stepeni Celzijusa, a najviša u manjem porastu i kretaće se od 14 do 19 stepeni Celzijusa. U krajevima gde se magla bude duže zadržala biće znatno hladnije. Takođe zbog nepovoljne meteorološke situacije, magle i slabog vetra, veći deo dana vazduh će biti prilično zagađen", navodi meteorolog Ristić i dodaje:

"U petak, 11. novembra i dane vikenda, 12. i 13. novembra, prolazak oslabljenog talasa vlažnog vazduha sa kojim ponovo dolazi hladniji vazduh, ponegde će biti i slabije kiše. Sa dolaskom hladnijeg vazduha jača anticiklon, polje visokog vazdušnog pritiska i dolazi do stabilizacije vremena sve do sredine novembra. Minimalna temperatura od tri do osam stepeni Celzijusa, a maksimalna u manjem padu i kretaće se od 10 do 15 stepeni Celzijusa".

Prema njegovim rečima u drugoj polovini meseca uslediće promena vremena: "Talasi vlažnog i sve hladnijeg vazduha usloviće prolazna naoblačenja, pojačan vetar i postepen pad temperature sa kišom u nizinama i snegom na planinama. Tokom treće dekade jutarnje temperature od nule do pet stepeni Celzijusa, a najviše dnevne od pet do 10 stepeni. Jače zahlađenje krajem treće dekade, tačnije oko 26. novembra, kada se očekuje pojava snega i u nižim predelima", zaključio je meteorolog.

