Vučević: Nisam doneo odluku o uvođenju vojnog roka, već dao predlog

Obavezno služenje vojnog roka nije ukinuto već je u skupštini privremeno suspendovano, rekao je danas ministar odbrane Miloš Vučević i dodao da se o vraćanju vojnog roka razmišlja zbog toga što je vojni sastav nedovoljno popunjen zbog mogućih elementarnih nepogoda, a ne zbog rata za koji se Srbija sprema.

"Nije doneta odluka o vraćanju vojnog roka. Ona zahteva ozbiljnu i stručnu analizu i to nije odluka koja se donosi preko noći, niti to znači da je Srbija bliža sukobima pa neko hoće da mobiliše decu. Razmatra se ta mogućnost iz prostog razloga što nije dovoljna popunjenost sastava", rekao je Vučević. Govorimo o obučavanju za vanredne situacije, dodaje ministar i podseća da su to situacije kada se očekuje da reaguje policija i vojska, kao što je to nedavno bio slučaj sa poplavama u Novom Pazaru i Tutinu. Ministar je naglasio da je to tema o kojoj se razgovara, i da postoje razni modaliteti služenja.

"Jasno da ne može da se vrati 12 meseci, ali postoji nekoliko modaliteta - na nekoliko nedelja, tri meseca, šest meseci. Da bi pripremili vojnike oficiri bi tražili duži period, ali i tri nedelje je mnogo više nego ništa", ističe Vučević.



Zaključio je da je nedovoljna popunjenost sastava Vojske Srbije veliki problem, da odluka o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka nije doneta, kao i da nije prioritetna, i da je ukoliko bude donešena potreban određeni vremenski period da se sve pripremi i logistički.



"Rade se stručne analize, biće jana rasprava i ako pitate da li je to politička odluka - jeste. To je nešto o čemu će se razgovarati, a kako bi se donela ta odluka potreban je određeni vremenski period da vojska pripremi logistiki šta je potrebno. Mi smo imali decenije uništavanja, gde su zatvarane kasarne, oficiri otpuštani i osuđivani, a oprema topljena za 200 evra", zaključio je ministar