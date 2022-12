Počinje prijava za vantelesnu oplodnju sa uvezenim reproduktivnim materijalom

Prijavljivanje telefonskim putem za vantelesnu oplodnju sa uvezenim reproduktivnim materijalom počinje danas, a od subote i elektronskim putem, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.

Za žene do 45 godina proces se obavlja o trošku države, dok se žene starije od 45 godina mogu prijaviti za oplodnju o sopstvenom trošku. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić kaže da kreće prijavljivanje za vantelesnu oplodnju sa reproduktivnim ćelijama iz inostranstva. "Od danas kreće prijavljivanje telefonskim pozivom, a aplikacija kreće od 10. decembra, tada počinje elektronsko prijavljivanje", rekla je Sanja Radojević Škodrić i dodala da se sve odvija preko portala e-Uprava - od prijavljivanja do zakazivanja pregleda.Što se tiče potrebne dokumentacije i analiza, parovi, odnosno singl žene će to morati sami da prikupe.

"Pravo na ovu proceduru o trošku države imaju sve žene do 45 godina starosti, bilo da imaju partnera, pa neko od njih dvoje ne može da se ostvari kao roditelj, ili singl žene koje nemaju partnera ali žele da se ostvare u ulozi majke", rekla je Radojević Škodrić.

O trošku države biće omogućeno ukupno šest postupaka.

"Tri stimulisana procesa vantelesne oplodnje sa doniranim materijalom i tri krio-embrio transfera", kaže Radojević Škodrić.

Za vantelesnu oplodnju sa uvezenim reproduktivnim materijalom mogu da se prijave i žene starije od 45 godina, ali o sopstvenom trošku.

"Bez obzira na to da li se prijavljuju o trošku države ili o sopstvenom trošku, potpuno su ravnopravni u postupku, nema čekanja. Za one koji ne apliciraju o trošku države, biće omogućeno takođe i u državnim i privatnim klinikama", kaže Sanja Radojević Škodrić.

Do sada je bilo ukupno 300 prijava, od toga 10 odsto čine singl žene, dok su 90 odsto parovi, kaže direktorka RFZO.

U sklopu Programa uvoza i primene reproduktivnih ćelija iz inostranstva do sada su sklopljeni ugovori sa tri banke - jednom iz Španije i dve iz Danske.

"U pregovorima smo sa još dve banke, iz Španije i Češke, mislimo da će do kraja godine i ti ugovori biti sklopljeni", rekla je direktorka RFZO.

Napominje da u Srbiji postoji Banka reproduktivnih materijala, ali da je za 3,5 godine koliko ona postoji donirano samo pet uzoraka.

"I to spermatozoida, a nažalost nijedna jajna ćelija", kaže Radojević Škodrić.

Autor: