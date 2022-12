''Njemu je mama sudija, ne možeš mu ništa'' - Ovo su prve reči koje je čuo dečak dijabetičar, a kog je vršnjak prebio.

Dečak dijabetičar već duže vreme trpi nasilje, a njegova majka je za "Novo vikend jutro" kod voditeljke Jovane Jeremić otvoreno govorila o ovom problemu.

Podsećamo, u medijima se pojavila vest kako je nasilnik sin sudije u Kraljevu, te da je to razlog što je ovaj slučaj pokušao da se zataška.

Majka dečaka Marijana Rakić istakla je da njen sin nasilje trpi od prošle godine, odnosno od aprila meseca, kada je isaznao da ima dijabetes.

- On želi da se vrati u školu, basketu, i imao je podršku. Onda kreću sitne provokacije zbog bolesti. Ja sam ga učila da to shvati kao ono "ti nosiš naočare"... Već kasnije, to prelazi u pretnje, da će da mu razbiju insuline, senzor koji nosi na ruci. To se desilo na našem ulazu, ja sam bila na prozoru i to sam čula. Dečak koji je kod nas boravio kod nas u kući mu to kaže... Kod nas su svi imali slobodu... Šta se dešava? Dolazimo korak po korak, da on dobija pretnje da će pi*ku dijabetičarsku ubiti... Onda doživljavamo da kači jaknu na čiviluk, okreće se ka mestu i čeka ga puna šaka... Mene iz škole niko ne obaveštava... Rekao mi je šta se desilo, i dodala sam da treba da dođe kući. Niko ga nije ispratio, došao je sa drugom - započela je majka.

To je na ličnom nivou, jer Slobodan pored dijabetesa postiže sve, a taj dečak ništa, iako je zdrav, dodala je Rakić.

- On je nasilan i prema devojčicama, i ne znam zašto to niko ne prijavljuje. Nije što je moj sin ali moj je stvarno hrabar. Ja sam krenula od razrednog, pedagog, psiholog... Svuda sam išla. Rekla sam da ću ići u prosvetnu inspekciju. Oni su meni objasnili da se na nivou škole donosi odluka. Ja sam lično otišla kod direktorke, jer volim iskreno da ptičam. Moja namera jeste da se tom dečaku na najbolji način skrene pažnja - priča ona.

Direktorka je tada rekla da oni za pet dana idu na ekskurziju, dodaje Rakić.

- Umesto da me smiri, ja sam se plašila šta će biti sa mojim detetom na ekskurziji - rekla je majka.

- Ako niste spozobni da čuvate dete na ekskurziji, onda ne treba da radite taj posao. Šta ja trebam, da dežuram da ga neko ne udari? na meni je da pratim šećer, ali ovo je posao profesora koji vodi decu na ekskurziju! - nastavljala je majka dečaka dijabetičara, dodajući da je na sreću, na ekskurziji sve bilo u redu.

Od majke dečaka nasilnika, dobila je samo izvinjenje putem poruke, gde je, kako je otkrila Rakić, i nju pozvala da se vide, međutim, do toga ni dan danas nije došlo.

Rakić se potom ponovo vratila na dešavanja u školi, gde ju je direktorka uputila u prve mere koje su preduzete protiv dečaka nasilnika, što je ocenjeno prvim stepenom nasilja, gde je došlo do zamene teza, odnosno, iz svega što se dogodilo, priča Rakić, priča je svedena na to da je njen sin izazvao nasilnika.

