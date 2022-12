Brnabić: Srbija jedna od 10 zemalja koje su najbrže napredovale u eUpravi

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas, na predstavljaju rezultata "Modernizovanog programskog koncepta Nacionalne akademije za javnu upravu 2020-2025", da je Srbija prema izveštaju UN za ovu godinu jedna od 10 zemalja koje su najbrže napredovala u elektronskoj upravi u poslednjih godinu dana.

"Po vrednosti indeksa koji meri usluge koje su elektronski dostupne, mi smo 26. od 193 zemlje na svetu i u tom smislu smo pozicionirani ispred čak 16 država članica Evropske unije. Mislim da možemo i moramo mnogo bolje tako da je pred svima nama zadatak da nastavimo dalje", rekla je premijerka. Brnabić je podsetil da je elektronska uprava način da državni organi i organizacije lokalne uprave budu u svakom trenutku na raspolaganju građanima. Istakla je da je plan da do kraja 2025. godine 100 odsto građana i teritorije Srbije bude pokriveno širokopojasnim internetom, kako bi svi građani imali pristup elektronskoj upravi. Navela je da je reč o investiciji vrednoj 500 miliona evra, od kojih će polovinu obezbediti država, a drugu polovinu privatni partneri. "Dobra stvar je što je to neka vrsta javno-privatnog partnerstva, pa mi kao država investiramo 250 miliona evra, a privatni partneri će investirati 250 miliona evra. I to je ono što moramo da završimo", rekla je Brnabić. Najavila je da će od početka 2023. godine predstaviti program digitalne pismenosti starijih sugrađana, koji se radi u saradnji sa UNDP i biće testiran u 20 domova za stare širom Srbije. Brnabić je kazala da je stvar pokrenuta sa digitalnim karavanom koji je takođe rađen u saradnji sa UNDP i tokom 2021. i 2022. godine taj projekat je implementiran u 16 gradova gde su ljudi pozvani da se upoznaju sa elektronskom upravom. Najavila je da će te posete biti nastavljene od juna 2023. godine uključivanjem još 30 lokalnih samouprava. Premijerka je istakla da pre osnivanja Nacionalne akademije za javnu upravu nije postojao ni jedan mehanizam za pomoć i edukaciju kadrova u lokalnim samoupravama. "Prvi put u istoriji počeli smo da obučavamo službenike na lokalu na jedan sistemski način", rekla je Brnabić. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović kazao je da, prema podacima kojima raspolaže, portal eUprava koristi više od 1,5 miliona građana Srbije . Dodao je je cilj stručno usavršavanje kadrova i modernizacija javne uprave i da je u tom procesu Nacionalna akademija pouzdan partner resornom ministarstvu. Ministar informisanja i telekomunikacije Mihailo Jovanović istakao je da se posle pet godina i uvođenja informacionog sistema, koji je zaposlio 10.000 ljudi i omogućio razmenu miliona dokumenata u javnoj upravi, ide korak dalje ka tome da se uvede moderna, elektronska pisarnica. "Uvodimo modernu elektronsku pisarnicu koja će zaživeti od Nove godine, gde će građani u bilo kom mometu, bilo kakvu komunikaciju sa javnom upravom moći da rade preko portala elektronske uprave, a gde će odgovor javne uprave dolaziti u elektronsko sanduče na portalu elektronske uprave", rekao je ministar. Očekuje da će između 20.000 i 30.000 zaposlenih raditi u novom sistemu. Stalni predstavnik UN za razvoj (UNDP) Jakup Beriš najavio je da će ta organizacija nastaviti da pomaže Nacionalnu akademiju za javnu upravu ističući da će sledeće godine biti dostupni i alati za učenje na mobilnom telefonu. Ambasadora Švedske u Srbiji, Anika Ben David, poručila je da je modernizacija i digitalizacija javne uprave put ka transparentnosti u radu državnih institucija, te da joj je posebno zadovoljstvo što Švedska učestvuje i daje podršku ovom projektu. V.d. direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić kazao je da je Akademija za svoj rad imala podršku Vlade Srbije i uručio premijerki Brnabić priznanje "Počasni ambasador" Nacionalne akademije. Programski direktor Zvonko Popović predstavio je nove alate za unapređenje edukovanja zaposlenih u javnoj upravi i dodao da se 80 odsto obuke za zaposlene u lokalnoj samupravi radi onlajn. Predstavio je i sofrtver za unapređenje upravljačkih kapaciteta lokalnih lidera, koji se ispituje u 60 opština.