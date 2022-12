POČINJU PRAZNIČNE GUŽVE! Budite strpljivi, na graničnim prelazima se čeka i do SAT I PO VREMENA

Neradni praznični dani u zemlјama zapadne Evrope uvek donose pojačan saobraćaja i na auto-putevima u Srbiji, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5:30 časova, na prelazu Batrovci, na ulazu u Srbiju, putnička vozila čekaju sat i po, koliko i autobusi.

Na Horgošu i Šidu, na ulazu, putnička vozila čekaju jedan sat, a na prelazu Preševo, na izlazu, 40 minuta.

Do 15. januara produženo je radno vreme pojednih graničnim prelaza sa Mađarskom. GP „Bački Vinogradi“ sada je otvoren od sedam do 22 časa, a GP „Bajmok“ od sedam do ponoći.

