DANAS NAOBLAČENJE! Nakon nekoliko prolećnih dana, blagi pad temperature praćen kišom: EVO GDE ĆE JEDINO BITI SUVO!

U utorak naoblačenje sa povremenom kišom i manjim padom temperature. Oblaci zahvataju ujutru najpre sever Srbije, a zatim zapadne i centralne predele tokom dana i na svom putu usloviće povremenu kišu.

Samo će na jugu Srbije i u Timočkoj Krajini ostati suvo do kraja dana, na jugu sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 9°C na severu, a maksimalna od 8°C na severu Vojvodine do 14°C na jugu Srbije. Na severu će minimalna temperatura biti uveče od 2°C do 5°C u 22h. Uveče kiša ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, a na severu razvedravanje.

Beograd: U utorak naoblačenje sa povremenom kišom i manjim padom temperature. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura 9°C, maksimalna će biti osmotrena pre jutra, nakon ponoći oko 11°C, pre podne biće oko 10°C i u padu popodne, a minimalna temperatura kasnije uveče oko 5°C. Uveče suvo.



