I DANAS TIPIČAN ZIMSKI DAN! Jutro praćeno maglom i mrazom - popodne toplije sa sunčanim intervalima!

U četvrtak ujutru ponegde slab mraz i magla. Tokom dana duži sunčani periodi i toplije nego u sredu sa malo oblaka. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 14°C, u Timočkoj Krajini oko 6°C zbog sumaglice. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 9°C.