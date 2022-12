Poslednjeg dana u godini neverovatnih 20 stepeni: Novogodišnja noć ni nalik pravoj decembarskoj

Najniža temperatura kretaće se od -1 do 9 stepeni, a najviša od 8, po kotlinama u kojima se magla duže zadrži, do 20 stepeni na zapadu Srbije.

U Srbiji će poslednji da ove godine biti pretežno sunčan, a u novogodišnoj noći temperatura će dostizati čak 8 stepeni, prognozira Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutro i pre podne na severu Srbije očekuje se umereno oblačno vreme. Tokom dana, iznad većeg dela Srbije biće pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, samo u Timočkoj Krajini i po kotlinama gde se magla duže zadrži biće hladnije. Najniža temperatura kretaće se od -1 do 9 stepeni, a najviša od 8, po kotlinama u kojima se magla duže zadrži, do 20 stepeni na zapadu Srbije.

Vremenska prognoza za 31. decembar 2022. godine

U novogodišnjoj noći očekuje nas suvo vreme sa temperaturom od -1 na istoku i jugu Srbije do 8 u Beogradu. Po kotlinama i rečnim dolinama jugozapadne i južne Srbije ujutru se očekuje magla koja će se ponegde zadržati i pre podne. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca.

I u Beogradu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno vreme. Sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine.Duvaće slab vetar, južnih pravaca. Najniža temperatura iznosiće od 6 do 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni. U novogodišnjoj noći biće suvo sa temperaturom od 5 do 8 stepeni.