Nakon izbijanja PORODIČNE EPIDEMIJE TUBERKULOZE u Novom Pazaru, pedijatar za Pink upozorava: U OVOM SLUČAJU BOLEST MOŽE BITI FATALNA!

Kod šest učenika osnovne škole u Novom Pazaru utvrđena je tuberkuloza, potvrdio je novopazarski Zavod za javno zdravlje. Kako se navodi, u pitanju je porodična epidemija, a testiranje u školama se nastavlja.

Pedijatar dr Saša Milićević je podsetio da se tuberkuloza bakterijska bolest koja je nekada bila smrtonosna.

- To je bakterija, a ne virus. Od nje svake godine oboli od osam do 10 miliona ljudi. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 1,5 miliona ljudi je umrlo od tuberkuloze, a to je uglavnom u onim zemljama gde se terapija ne sprovodi koliko bi trebalo ili lekovi koji se primenjuju nisu dovoljno efikasni - naveo je Milićević.

Kako je dodao, u razvijenim zemljama je to ipak retko oboljenje.

- Ovo u Novom Pazaru je porodična epidemija i ne verujem da će se proširiti. Sama infekcija ne znači oboljevanje, samo 10 odsto oboli. Simptomi nisu previše specifični, tu je dugotrajan kašalj koji traje više od tri nedelje, noćno znojenje, gubitak apetita, bol u pljućima, iskašljavanje krvi - naveo je Milovanović.

Prema njegovim rečima, tuberkulozom ne moraju biti pogođena samo pluća, već i moždane ovojnice, bubrezi, jajnici, kosti...

- Ako neko u porodici ili u okruženju ima tuberkulozu treba posetiti lekara - istakao je Milićević i dodao da terapija zavisi od težine simptoma. Istakao da je izuzetno važno reagovati pravilno i na vreme kako ne bi stvorila takozvana "otporna tuberkuloza" koja može biti fatalna.

