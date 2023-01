SAMO JE ZAHVALAN BOGU ŠTO JE OSTAO ŽIV - Evo šta kaže majka Stefana Stojanovića (11) o povrtaku sina kući

Dečak Stefan Stojanović (11), koga je pripadnik Kosovskih bezbednosnih snaga Azem Kurtaj (33) ranio iz pištolja na Badnji dan dok je mališan nosio badnjak u Gotovuši kod Štrpca, pušten je juče iz bolnice u Gračanici, gde se oporavljao od povreda.

Kako je ispričala njegova majka Zorica Stojanović, Stefan je samo govorio da je zahvalan bogu što je živ.

- Uzbuđeni smo, puna nam je kuća gostiju i članova porodice, svi slavimo... Ne mogu da vam opišem ni moju, a kamoli Stefanovu sreću što se vratio kući. Bukvalno smo se svi samo grlili i plakali kad je došao. On je toliko želeo da se vrati kući, a mi smo radosni samo što nam je živ stigao. Stefan će biti na kućnoj nezi, zdravstveno se oseća dobro, rana polako zaceljuje... Ali čeka ga još mnogo previjanja i biće to dug oporavak. On je skroman dečko, pričao je samo da je zahvalan bogu što je ostao živ, a mi samo želimo da bude zdrav. Hvala svima koji su nam pomogli - kaže Zorica Stojanović za Kurir.

Kako je Zorica ranije ispričala Stefan je prvo bio veoma uplašen, ali strah je malo-pomalo splasnuo.

- Toliko je bio unezveren nakon napada da je čak i meni bilo teško da ga pitam da mi opiše kako je uopšte došlo do te pucnjave. Ispričao mi je da se on namestio da slika drugove s kojima je išao po badnjak jer je najmlađi, a taj Albanac je naišao i zapucao na njih. Samo zato što je video da nose badnjak i zato što su Srbi. Pucao je na decu! Ja ne znam da li je to čovek ili monstrum - ispričala je pre nekoliko dana Stojanovićeva za Kurir.

Napadač u pritvoru Da podsetimo, Stefan je ranjen 6. januara, i to zajedno s mladićem Milošem Stojanovićem (21). Na njih je iz kola u pokretu otvorio vatru Azem Kurtaj, aktivni pripadnik KBS i sin nekadašnjeg borca terorističke Oslobodilačke vojske Kosova. Slučaj je okarakterisan kao pokušaj ubistva, a Kurtaj je trenutno u pritvoru.

Pre Stefana, na kućno lečenje pušten je i Miloš Stojanović, a kako nam je ispričao njegov otac Zvonimir, ni njegovom sinu, ali ni ostatku porodice uopšte nije svejedno nakon napada.

- Borimo se, ali zaista nam nije svejedno, teško je kad znate šta se vašem detetu dogodilo i koliko je, ne daj bože, moglo i gore da bude. Miloš je još uvek jako potišten, u šoku je, kako vreme ide tako nam svima, pa i njemu, prolazi kroz glavu šta je sve moglo da se desi... Njemu je svega preko glave, ne priča mu se ni sa kim, kod kuće je - kazao je Zvonimir Stojanović za Kurir.